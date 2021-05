2 Ein wenig versteckt in der Stadtmauer ist das Nägelins-Tor zu finden. Foto: Siegmeier

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah – das wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. In unserer Serie stellen wir einige Wanderungen und Touren vor. Stadtgeschichte statt Kilometer gibt es beim heutigen Stadtspaziergang durch Rottweil.

Rottweil - Es ist eine Tour, die für große und kleine Entdecker bestens geeinget ist, und bei der es nicht nur vielfältige Informationen gibt – auch manch unbekanntes Detail –, sondern bei der man sogar ein wenig Detektiv sein muss: Die Tafeln mit dem QR-Code für den Audio-Guide, den die Stadt Rottweil im vergangenen Jahr herausgebracht hat, sind teilweise ein wenig versteckt angebracht, aber durchaus findbar.

Aber nicht nur direkt vor Ort kann man sich die Geschichte und Geschichten, gesprochen von Bernd Tauber, anhören, sondern der Audioguide ist über www.audioguide.de von überall her abrufbar. Und es gibt noch jede Menge nachzulesen, zusätzliche neue und historische Bilder und so manches mehr. Es lohnt sich also das Thema im Nachgang nochmals zu vertiefen.

Start am Schwarzen Tor

Wir starten am Schwarzen Tor. Das Täfelchen mit dem QR-Code ist, wenn wir von oben her kommen, im linken Durchgang angebracht. "Das als einziges Tor der ehemaligen Stadtbefestigung erhaltene Schwarze Tor ist eines der ältesten Baudenkmäler der Stadt. Entstanden ist es zu Beginn des 13. Jahrhunderts...", ist hier zu erfahren.

Die zweite Station wäre der Aufzugstestturm, den wir uns bei unserer Tour allerdings bis zum Bockshof aufheben, da die Informationen ja auch ohne Code über die Seite abgerufen werden können und der Turm von dort schön sichtbar ist. Wir gehen ein paar Schritte weiter und biegen nach wenigen Metern links in die Oberamteigasse in Richtung Münster ab, unser nächsten Station. Das Schildchen mit dem QR-Code ist gleich links neben der kleinen Treppe zum Münsterplatz an der Mauer angebracht. Das Heilig-Kreuz-Münster, war ursprünglich spätromanische Basilika und wurde im 15. und 16. Jahrhundert im gotischen Stil umgebaut. Es lohnt sich übrigens mal – fernab von Gottesdiensten – die Kirche von innen anzuschauen und die vielen "Schätze" zu entdecken, beispielsweise die geschnitzten Stuhlwangen, die Madonna von der Augenwende, die Zunftlaternen oder so manches mehr. Auf dem Münsterplatz, dort, wo heute die Bäume stehen, die von einer kleinen Mauer umrahmt sind, stand früher einmal das Beinhaus des Friedhofs, denn bis etwa 1570 war der Münsterplatz Friedhof.

Imposantes Gemälde

Wir gehen nun vom Hauptportal aus die Bruderschaftsgasse neben der Kirche hinunter, überqueren die Straße in Richtung Predigerkirche, gehen hier an der Längsseite entlang und gelangen neben dem Seiteneingang an den nächsten Code. Auch hier lohnt sich ein Blick ins Innere der Kirche. Vor allem das große Deckengemälde, auf dem die Belagerung Rottweils im Dreißigjährigen Krieg dargestellt ist, beeindruckt. Wir gehen von hier weiter geradeaus bergab in die Lorenzgasse, der wir bis zur Lorenzkapelle folgen. Hier sind derzeit zwei Arbeiten, die "Drei-Einheit" und "Ecce homo" des Künstlers Siegfried Haas im Außenbereich zu sehen. Die Retrospektive zum 100. Geburtstag des Rottweiler Künstlers in der Lorenzkapelle ist leider derzeit coronabedingt noch geschlossen.

Blick auf den Testturm

Wir gehen weiter auf den Bockshof, die nächste Station. An der Mauer rechts neben dem Pulverturm ist der nächste QR-Code zu finden. Hier erfahren wir unter anderem, dass der Bockshof nach der Familie Bock benannt ist und dass hier einst eine kleine Burganlage stand, die auf der Pürschgerichtskarte des David Rötlin zu entdecken ist. Wenn wir nun an der Stadtmauer entlang in Richtung Dominikanermuseum gehen, entdecken wir – auf halber Treppe – das "Nägelins-Tor", das nur wenige kennen dürften. "Das kleine Tor wird schon 1440 genannt. Bei einer großen Viehseuche 1796 wurden die verendeten Tiere durch dieses Tor aus der Stadt hinaus in den Nägelesgraben geschafft. Solche kleinen Tore gab es neben den großen Haupttoren einige in der Stadtmauer", so die Beschreibung. Hier am Bockshof hat man einen herrlichen Blick zum Aufzugs-Testturm und kann sich die Infos der zweiten Audio-Guide-Station anhören. Wenn der Turm wieder geöffnet hat, lohnt sich im Anschluss an die Tour ein Besuch der Aussichtsplattform – der höchsten in Deutschland.

Ein Wahrzeichen

Wir gehen zurück zur Lorenzkapelle, und folgen der Metzgergasse geradeaus, queren die untere Hauptstraße und gehen direkt auf die Kapellenkirche zu. An der Kirche biegen wir rechts in die Gasse ab und finden auf dem Kapellenplatz links an einem Schild auch den QR-Code. Der Kapellenturm ist mit seinen 70 Metern Höhe ein imponierendes Wahrzeichen im spätmittelalterlichen Stadtbild von Rottweil und zugleich eines der wichtigsten Baudenkmäler der Spätgotik in Baden-Württemberg. 1983 erhielt der Kapellenturm das Prädikat "Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung". Auch hier sollte man einen Blick ins Kircheninnere werfen.

Wir gehen rechts in Richtung Straßenkreuz und biegen in die Obere Hauptstraße ein. Auf halber Höhe, zwischen Apostelbrunnen und Rathaus, finden wir die nächsten QR-Codes, zu den Brunnen, den Bürgerhäusern und dem Rathaus. Gleich gegenüber, vor dem Stadtmuseum, versteckt sich hinter dem Rottweiler Hund der nächste QR-Code. Wir gehen dann weiter durchs Schwarze Tor, biegen rechts ab und am Gasthaus Rössle wieder links in die Hochturmgasse.

Schluss am Hochturm

Der Hochturm, der seit Jahrhunderten über die Stadt wacht, ist das letzte Ziel. Errichtet wurde er in der Stauferzeit. Der QR-Code findet sich direkt am Eingang. Wir gehen am Hochturm vorbei und folgen links der Straße "Am Zwinger" bergab. Hier sind noch Teile der alten Stadtmauer zu sehen. Unten biegen wir links ab und folgen der Straße zurück zum Schwarzen Tor.