1 Vor dem Wolfacher Rathaus haben sich am Mittwochabend um die 350 Spaziergänger versammelt. Ihnen gegenüber standen 20 Befürworter der Corona-Maßnahmen. Foto: Bea

Wieder sind so genannte "Spaziergänger" in Wolfach unterwegs gewesen und dieses Mal will Kordula Kovac (Gemeinderat, CDU) "das nicht mehr so hinnehmen". Die Politikerin ist der Meinung, die Demokratie sei hier an ihre Grenzen gekommen.















Link kopiert

Wolfach - Die Kommunalpolitikerin Kordula Kovac war unter den, ihrer Einschätzung nach, circa 20 Befürwortern der Coronamaßnahmen. "Wir standen mit Masken und notwendigem Abstand voneinander auf dem Platz vor dem Rathaus", berichtet sie.

Verabredung vor dem Haus Boser

Dieses Mal hätten sich die "Spaziergänger" wieder vor dem Haus der Grünen-Politikerin Sandra Boser versammelt. Dort waren bereits am 20. Dezember mehrere Menschen mit Fackeln stehen geblieben und lieferten sich ein Wortgefecht mit den Nachbarn.

Mut ist erforderlich

Die "Spaziergänger" seien am Mittwoch dann in Richtung Rathaus gelaufen. Dort seien sie durch die Gruppe der Befürworter einfach hindurchgegangen, ohne Maske und ohne Abstand zu halten. Sehr provokativ, sagt die CDU-Politikerin. Die "Spaziergänger" hätten Hunde dabei gehabt. "Da braucht man schon Mut, um stehen zu bleiben", sagt sie. Die Aktion der "Spaziergänger" sei eine riesige Provokation. Die Polizei sei erst spät in Erscheinung getreten.

Einhalten der Regeln erforderlich

Kovac sagt, sie habe Anzeige erstatten wollen. Das sei jedoch nicht möglich, da sie dafür ganz konkret eine Person anzeigen müsse. Das sei so allerdings nicht machbar, da sie keine Namen habe. Dass die "Spaziergänger" sich vor dem Haus Boser versammelt hätten, "gehe gar nicht". Menschen dürften nicht bedrängt werden. Es sei gut, dass es ein Demonstrationsrecht gebe, aber man müsse sich an die Regeln halten.

Demonstrationen bis Ende Februar angemeldet

Kovac hat nun zunächst bis Ende Februar für jeden Tag eine Demonstration angemeldet, um im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen auf weitere Versammlungen der "Spaziergänger" reagieren zu können. Sie wünscht sich dabei mehr Unterstützung: "Ich würde mir wünschen, dass da mehr Wolfacher stehen". Sie zeigt sich enttäuscht, dass wenige Gemeinderäte auf ihrer Seite dabei waren. Es sei nicht die richtige Taktik, die Spaziergänger in Ruhe zu lassen.

Das sagt die Polizei

Insgesamt 350 bis 400 Teilnehmer sollen sich am Mittwochabend ab circa 19 Uhr auf dem Platz vor dem Wolfacher Rathaus versammelt haben, so die Schätzung der Polizei. Darunter seien "Spaziergänger" gewesen und Menschen, die gegen diese auf die Straße gingen. Angemeldet war die Demonstration laut Polizei nicht. Es seien jedoch die ganze Zeit Beamte vor Ort gewesen. Man habe gewusst, dass sich dort "Spaziergänger" treffen würden.

Das sagt die Stadt

Auch der Stadt Wolfach lag keine Anmeldung einer Demonstration vor, so die Antwort auf unsere Anfrage. Allerdings sei die Stadt auch nicht dafür zuständig. "Im Nachgang zur gestrigen Aktion haben wir heute mit dem Polizeiposten Wolfach Kontakt aufgenommen. Dort ist der Sachverhalt von gestern Abend bekannt und wird gegebenenfalls entsprechend weiterverfolgt", schreibt die Stadt Wolfach. Man stehe wie bislang in dieser Angelegenheit auch weiterhin im direkten Austausch mit der Polizei sowie dem Landratsamt Ortenaukreis.

Das sagt der Schwabo-Mitarbeiter

Es habe eine gereizte Stimmung geherrscht, sagt auch Klaus Bea. Er sei angepöbelt worden, sei aufgefordert worden, nicht zu fotografieren, ansonsten werde er angezeigt.

Gut vernetzt

Die Wolfacher Parkplätze sollen am Mittwochabend voll gewesen sein wie bei einem großen Fest, sagen Kordula Kovac und Klaus Bea. Die "Spaziergänger" kommen wohl größtenteils von auswärts und sind gut vernetzt.