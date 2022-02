"Spaziergänge" in Wolfach

1 Seit Monaten finden auch in Wolfach "Spaziergänge" statt. Für Montag ist eine Demonstration angemeldet. Foto: Bea

Ein Versammlungsverbot rund um das Haus der Staatssekretärin Sandra Boser in Wolfach: Das fordert die Kommunalpolitikerin Kordula Kovac jetzt vom Landrat. Sie will, "dass sich alle an die Spielregeln halten".















Link kopiert

Wolfach - In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, wendet Kovac sich direkt an Landrat Frank Scherer. Sie betont, ein Teil der "Spaziergänger" würde sich stets auf dem Platz vor dem Haus der Grünen-Politikerin Boser treffen. Das sei nicht nur für diese selbst, sondern auch für ihre Familie eine große Belastung. Kovac argumentiert mit einer analogen Regelung, die am Donnerstag für Teile des Sigmaringer Stadtteils Laiz erlassen wurde, um das Wohnhaus von Landesvater Winfried Kretschmann (siehe Info).

Demo am Montag angemeldet

Auch in Wolfach gelte es schnell zu handeln, erklärt die Gemeinderätin und ehemalige Bundestagsabgeordnete (CDU). "Das gilt besonders im Hinblick auf die für Montag erstmals angemeldete Demonstration der ›Spaziergänger‹", macht sie im Schreiben deutlich. Wie berichtet, werden bis zu 300 Demo-Teilnehmer in der Stadt erwartet. Im Gespräch mit unserer Zeitung betont Kovac, es sei "nötig, der Polizei über ein Versammlungsverbot eine Handhabe zu geben. Ich möchte, dass sich alle an die Spielregeln halten."

Am 20. Dezember soll es beim ersten "Montagsspaziergang" zu Unruhen vor Bosers Wohnhaus gekommen sein. Seitdem treffen sich die "Spaziergänger" montags, zuletzt auch mittwochs, regelmäßig in der Stadt. Dass sie sich bewusst vor dem Boser-Haus versammeln oder es im Dezember tatsächlich zu einem Protest dort gekommen ist, bestreiten die "Spaziergänger" allerdings vehement. Gegenüber unserer Zeitung betonen sie grundsätzlich, keinen Unfrieden stiften zu wollen.

Genehmigung für Gegendemos liegt vor

Ungeachtet dessen will Kovac die Gegenbewegung hochhalten und hat deshalb bekanntlich für jeden Tag bis Ende Februar Versammlungen in der Wolfacher Innenstadt angemeldet. Am Donnerstag habe sie die schriftliche Genehmigung dafür erhalten, so die Politikerin.

Das Landratsamt bestätigte auf Nachfrage den Eingang von Kovacs Schreiben am Freitag. "Wir werden das natürlich prüfen und unsere Entscheidung gut begründen. Dazu werden wir auch mit den Kollegen in Sigmaringen sprechen", erklärte Kai Hockenjos. Eine Prognose, wie der Beschluss ausfallen könnte, wollte der Behördensprecher nicht abgeben. Aus der jüngeren Vergangenheit ist bekannt, dass Landrat Scherer das Recht auf Versammlungsfreiheit als ein hohes Gut betrachtet – und entsprechend hoch hält.

Sandra Boser selbst wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht äußern.

Info: Das ist in Sigmaringen passiert

In Sigmaringen hatte es zuletzt immer wieder Aufmärsche von Demonstranten im unmittelbaren Wohnumfeld von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gegeben. Mit der dort erlassenen Verfügung sollen Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte der Familie des Ministerpräsidenten geschützt werden, heißt es seitens des Landratsamts, wie der Schwarzwälder Bote berichtet hat.