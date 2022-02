Rathaus äußert sich zu Offenem Brief von Boris Retzlaff

"Spaziergänge" in Balingen

1 Corona-"Spaziergänger" in der Balinger Innenstadt. Foto: Kaufmann

Boris Retzlaff forderte in dieser Woche die Balinger Stadtverwaltung dazu auf, entschiedener gegen die Corona-"Spaziergänge" vorzugehen. Was das Rathaus dazu sagt.















Balingen - Zu dem Offenen Brief von Boris Retzlaff, der darin die Fraktionsvorsitzenden im Balinger Gemeinderat unter anderem dazu aufgefordert hatte, entschiedener als bislang gegen die Corona-"Spaziergänge" vorzugehen, äußert sich nun die Balinger Stadtverwaltung. Tenor: Wir tun, was wir können und was angemessen ist.

In enger Abstimmung

Die "Spaziergänge", heißt es aus dem Rathaus, fänden nicht nur in Balingen, sondern in vielen Städten und Gemeinden im Landkreis statt. Man sei diesbezüglich "in enger Abstimmung mit dem Landratsamt, der Polizei sowie auch der anderen betroffenen Städte und Gemeinden" im Zollernalbkreis. Man setze allgemein auf eine Deeskalation der Lage, solange diese Veranstaltungen wie bisher friedlich und ohne Randale stattfinden. Verstöße gegen geltende Corona-Bestimmungen würden aufgenommen und zur Anzeige gebracht.

Situation wird jede Woche neu bewertet

Die Situation werde jede Woche zwischen den beteiligten Behörden neu bewertet. Aufgrund der bisher friedlichen Zusammenkunft und der Gefahreneinschätzung des Gesundheitsamtes, dass bei den "Spaziergängen" – formal handelt es sich um nicht angemeldete Versammlungen – derzeit aus infektiologischer Sicht kein besonderes Gefahrenpotential sehe, seien keine Anhaltspunkte gegeben, die, wie von Retzlaff gefordert, ein präventives Versammlungsverbot rechtfertigen würden.

Verbot müsste auch durchgesetzt werden

Unmittelbare Maßnahmen, insbesondere eine mögliche strafrechtliche Verfolgung, erstreckten sich deshalb zunächst auf den Personenkreis, der bewusst gegen das Versammlungsrecht verstoße. Selbst wenn ein Verbot ausgesprochen würde, führte dies nicht automatisch zur Verhinderung der "Spaziergänge": Ein Verbot müsse auch mit einem hohen Polizeieinsatz durchgesetzt werden, wobei dann gewalttätige Auseinandersetzungen zu erwarten seien. "Deshalb haben wir uns im Zollernalbkreis mit dem Landratsamt, der Polizei sowie auch den Ordnungsämtern der anderen Städte und Gemeinden auf eine Deeskalationsstrategie verständigt und greifen gezielt bei den Personen ein, die sich ordnungswidrig oder strafrechtlich verhalten."

Auch wenn die Stadtverwaltung derzeit kein Verbot gegen die "Spaziergänge" ausspreche, bedeute dies nicht, "dass wir die Meinungen, die dort kundgetan werden, teilen, ganz im Gegenteil".