Wie umgehen mit den Corona-"Spaziergängen" in Balingen. Dazu haben sich nun die beiden hiesigen SPD-Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch und Martin Rosemann zu Wort gemeldet.















Balingen - Wegen der Corona-"Spaziergänge" wenden sich nun auch die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch (Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen) und Martin Rosemann (Hechingen-Tübingen) mit einem offenen Brief an den Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann und an Landrat Günther-Martin Pauli. Man sehe die Versammlungen in Balingen und die damit verbundenen Diskussionen "mit Sorge", so Mesarosch und Rosemann.

Demonstrationsrecht an Bedingungen geknüpft

Das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut, allerdings in der Verfassung an Bedingungen geknüpft. Anmeldungen seien vorgeschrieben, Regeln einzuhalten – geschehe dies nicht, könne der Staat solche Versammlungen auzflösen.

Die "Spaziergänger" in Balingen, so Mesarosch und Rosemann, "treffen sich bislang unangemeldet". Und augenscheinlich werde dieses Vorgehen geduldet. Dabei wirkten die "Spaziergänge" tatsächlich eher wie Aufmärsche, viele Bürgerinnen und Bürger empfänden sie als bedrohlich.

"Hetzer und Verfassungsfeinde laufen mit"

Es möge unterschiedliche Gründe geben, sich einem solchen "Spaziergang" anzuschließen, meinen die SPD-Abgeordneten. Einige Teilnehmer wollten wohl sicherlich nur ihre Kritik an Corona-Maßnahmen äußern. "Dass dort aber auch Hetzer, Verfassungsfeinde und Rechtsextreme offen mit marschieren ist inzwischen allgemein bekannt und jedem klar, der dort mitläuft."

Weiter schreiben sie: "Wir haben erst vor kurzem, anlässlich des Gedenktags zur Befreiung des KZ Auschwitz, der Opfer des Holocausts gedacht. Gleichzeitig sehen wir Teile der ›Spaziergänge‹, die sich die dunkelste Geschichte unseres Landes zurückwünschen oder sie leugnen." "Wehret den Anfängen" sei ein Grundsatz, "den wir in Deutschland alle teilen sollten".

Rechtsstaat muss sich durchsetzen

Vor diesem Hintergrund, so Mesarosch und Rosemann, "können wir noch weniger nachvollziehen, dass angemeldete Gegendemonstrationen gegen diese ›Spaziergänge‹ und insbesondere gegen die Verfassungsfeinde unter den ›Spaziergängern‹ zum selben Zeitpunkt nicht möglich sein sollen." Die Balinger Stadtverwaltung befürchte wohl einen Zusammenstoß zwischen "Spaziergängern" und Gegendemonstration. Ergebnis sei aber, dass "Querdenkern" und Verfassungsfeinden das Feld überlassen werde. Das sei "eine beunruhigende Entwicklung und kein gutes Signal in die Gesellschaft hinein".

Unterstützung angeboten

Klar müsse sein, dass sich der Rechtsstaat durchsetzen müsse, so die SPD-Vertreter. "Dass diejenigen, die sich nicht an Regeln halten, demonstrieren dürfen, während diejenigen, die sich an Regeln halten, zu Hause bleiben müssen – das geht nicht."

Die Situation sei nicht leicht zu lösen, das sei ihnen wohlbewusst, so Mesarosch und Rosemann weiter. Und: "Wo wir uns an einer Lösung beteiligen können, bieten wir unsere Unterstützung an."