6 Vor der Kirche St. Maria in Onstmettingen starteten die Teilnehmer zum ersten Besinnungsspaziergang in der Fastenzeit. Foto: Eyrich

Mit allen Sinnen spazierengehen und nicht nur mit den Händen, sondern vor allem mit dem Herzen fühlen: Der Auftakt zu den Besinnungsspaziergängen der katholischen Seelsorgeeinheit Talgang stand im Zeichen des Mitgefühls mit den Menschen in der Ukraine.















Albstadt-Onstmettingen - Spazierengehen am Sonntagnachmittag kann sinnvoll sein – wenn die Spaziergänger mit allen Sinnen unterwegs sind. Dazu lädt die katholische Seelsorgeeinheit Talgang in der Fastenzeit an jedem Sonntag ab 15 Uhr ein – zum Auftakt starteten die Teilnehmer an der Kirche St. Maria.

Wirklich weit gekommen sind die Spaziergänger freilich nicht. Dafür hatten sie unterwegs zu viel zu tun: Auf dem Weg von der Kirche zum Friedhof und im kleinen Bogen zurück zum Pfarrsaal, wo heiße Getränke warteten, gab es sechs Schachteln zu entdecken. Dort sollten die Spaziergänger hineingreifen und erfühlen, was sich darin befindet, denn das Fühlen stand diesmal im Mittelpunkt als einer der menschlichen Sinne. Lebewesen – soviel sei verraten – befanden sich nicht in den Kartons, und Sand, Folien, Kronkorken, Tannenzapfen und Fell, wohlgemerkt vom toten Tier, ließen sich gut ertasten.

Monika Spiegler, die gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats, ermuntert die besonnene Schar – gut zwei Dutzend Teilnehmer, darunter zwei Kinder – dazu, ihre Hände und ihren Tastsinn sehr bewusst zu nutzen. Schließlich seien Hände ja so vielseitig, könnten streicheln und kräftig zupacken, helfen und erspüren. Sie auch öfter mal zu falten, um zu beten – diesen Tipp muss Monika Spiegler nicht wiederholen, als die Gruppe einen kleinen Platz am Ende einer Sackgasse erreicht. Denn dort liegt die Flagge der Ukraine, um die sich die Gläubigen versammeln und beten. Jetzt fühlen sie nicht mehr nur mit den Händen, sondern vor allem mit dem Herzen: mit den Menschen in einem Land unter Beschuss. Sie singen das Kyrie Eleison, beten das Vater unser, und Anette Sämann spricht ein ökumenisches Friedensgebet, während alle eine kleine Kerze auf der Flagge abstellen.

Auf dem Weg zurück ganz bewusst in sich hineinzufühlen, mit den Füßen den Boden zu spüren und die Gedanken fließen zu lassen, fällt da nicht schwer: Alle sind ganz still beim Gedanken daran, wie es den Menschen im Bombenhagel der großen ukrainischen Städte gehen mag. Die Fastenzeit, die immer mehr ihren spirituellen Sinn verliere und höchstens noch zu einer Diät motiviere, wie Monika Spiegler sagt, wollen die Teilnehmer diesmal achtsamer erleben – darum haben sie mit Elisabeth Pfaff zu Beginn gebetet und versammeln sich zum Abschluss zum Segen auf dem Schulhof.

Am Sonntag, 13. März, starten die Teilnehmer um 15 Uhr an der Kirche St. Elisabeth in Tailfingen. Dann geht es um das Hören.