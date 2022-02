3 Die Polizei zeigte – gemeinsam mit dem Ordnungsamt – Präsenz beim "Spaziergang" in Nagold Foto: Fritsch

Nordschwarzwald - In den vergangenen Wochen beschränkte sich die Polizei zumeist darauf, mit wenigen Kräften bei den jeweiligen Corona-"Spaziergängen" präsent zu sein und – wie etwa in Nagold – gemeinsam mit Kräften des Ordnungsamts auf die Einhaltung der geltenden Regeln zu drängen und hinzuweisen. Diese Linie hat das Polizeipräsidium Pforzheim an diesem Montag verlassen – und zwar im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums.

Zahl der Beamten im "oberen dreistelligen Bereich"

An acht Orten in den Kreisen Enz, Calw und Freudenstadt habe man einen "Gesamteinsatz" bei den "Spaziergängen" gefahren, heißt es dazu aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums. Die Zahl der dabei eingesetzten Beamten habe im "oberen dreistelligen Bereich" gelegen. Zum Einsatz kamen dabei neben Kräften des Polizeipräsidiums selbst auch Beamte des "Polizeipräsidiums Einsatz" – eher bekannt unter dem Namen Bereitschaftspolizei –, das in Göppingen, Stuttgart und Bruchsal stationiert ist. Einsatzorte waren dabei Nagold, Calw, Freudenstadt und Horb, Mühlacker und Pforzheim, Remchingen sowie der Bereich Bad Liebenzell/Bad Wildbad. Wie viele Kräfte an den einzelnen Orten präsent waren, wolle man aus "einsatztechnischen Gründen" nicht preisgeben, allerdings habe man sich bei der Zahl der Einsatzkräfte an den zu erwartenden Teilnehmern der "Spaziergänge" orientiert.

Ein Teilnehmer aufs Revier gebracht

Deshalb verwunderte es nicht, dass sich in Nagold, wo sich immer wieder bis zu 1000 Demonstranten versammeln, starke Polizeikräfte vor Ort waren. Dort seien es zunächst nur 300 "Spaziergänger" gewesen, die Zahl sei aber im Zuge der Demonstration auf rund 1000 angewachsen, heißt es aus dem Polizeipräsidium. Und diese rund 1000 Teilnehmer wurden von den Polizeikräften intensiv auf die Einhaltung der geltenden Regeln hin kontrolliert – etwa als sich der Demonstrationszug von der Marktstraße in Richtung des Nagolder Polizeireviers bewegte. Dabei habe man "auffällig oft" Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt, so die Polizei. Insgesamt habe man in Nagold 41 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. Einen Teilnehmer habe man ins Revier gebracht, um dessen Personalien herauszufinden. Der hatte nämlich bei der Kontrolle falsche Personalien angegeben. Gegen 19 Uhr strömten die Teilnehmer erneut Richtung Stadtpark Kleb, wo geklatscht, gepfiffen und Rufe wie "Frieden, Freiheit, Demokratie" skandiert wurden. Danach löste sich die Demonstration recht unspektakulär auf.

In Calw ging es im Vergleich dazu ruhiger zu. Die Polizei zählte annähernd 400 Demonstranten. Zu einer angemeldeten Gegendemonstration hatten sich in der Hesse-Stadt gut 80 Teilnehmer versammelt.