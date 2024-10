1 Spatenstich in Weilstetten zum Baubeginn Foto: holderied

Der Bau des Pflegeheims in Weilstetten beginnt in der kommenden Woche. Nach vielen Herausforderungen in den letzten Jahren ist das Ziel nun in Sicht.









Was lange währt, wird endlich gut – so hofft man zum mindest in Weilstetten beim Spatenstich am Dienstag. Damit ist nun offiziell der Grundstein für das Pflegeheim gesetzt.