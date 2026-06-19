Spatenstich: Neuer Radweg soll Strecke zwischen Schutterzell und Kürzell sicherer machen

Mit dem traditionellen Spatenstich wurde der Neubau des Radwegs zwischen Kürzell und Schutterzell gestartet. Die Strecke soll die Sicherheit deutlich verbessern.
„Mit dem neuen gemeinsamen Rad- und Gehweg entsteht eine sichere Verbindung zwischen Kürzell und Schutterzell“, betonte Landrat Thorsten Erny zum Spatenstich am Donnerstag. „Damit wächst zusammen, was zusammengehört – Kürzell, Schutterzell und Schuttern werden künftig durchgehend und sicherer miteinander verbunden sein.“ Für Schüler sei dies besonders wichtig.