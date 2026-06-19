Spatenstich: Neuer Radweg soll Strecke zwischen Schutterzell und Kürzell sicherer machen

Mit dem traditionellen Spatenstich wurde der Neubau des Radwegs zwischen Kürzell und Schutterzell gestartet. Die Strecke soll die Sicherheit deutlich verbessern.

„Mit dem neuen gemeinsamen Rad- und Gehweg entsteht eine sichere Verbindung zwischen Kürzell und Schutterzell“, betonte Landrat Thorsten Erny zum Spatenstich am Donnerstag. „Damit wächst zusammen, was zusammengehört – Kürzell, Schutterzell und Schuttern werden künftig durchgehend und sicherer miteinander verbunden sein.“ Für Schüler sei dies besonders wichtig.

Während der Veranstaltung, die am Unfallschwerpunkt Panzerstraße Ecke Kreisstraße 5367 nördlich von Kürzell stattfand, war zu beobachten, wie stark die Straße tatsächlich befahren wird und dass auch viele Lastwagen auf dieser Route unterwegs sind.

Am Ortsausgang Kürzell und in Höhe der Panzerstraße wird zudem eine Querungshilfe gebaut, der gefährliche Kreuzungsbereich soll in diesem Zuge ebenfalls entschärft werden, in dem die Panzerstraße verschwenkt werde, so dass sie nicht mehr gerade verlaufe, was den Verkehr bremsen soll.

Grundstückseigentümer erhalten Tauschflächen

„Damit wird die Situation übersichtlicher“, hofft Erny.

„Mit diesem Projekt überschreiten wir die Marke von 195 Kilometern Radwegen an Kreisstraßen im Landkreis“, verkündete der Landrat nicht ohne Stolz. Jeder Lückenschluss mache das Netz verlässlicher, was bewirke, dass die Menschen das Rad wirklich nutzen könnten.

Wichtig sei auch die Bereitschaft der Grundstückseigentümer, konstruktive Lösungen mitzugehen, so Erny. Dies sei nicht immer ganz einfach gewesen, verriet Kürzells Ortsvorstehen Hugo Wingert – und habe rund ein Jahr länger gedauert als erwartet. Das Angebot, Tauschflächen zu erhalten, hätte letztlich aber wesentlich zur Lösung beigetragen. Die erste Anfrage sei bereits 2008 unter Bürgermeisterin Gerline Kleis gestellt worden. Danach, so erinnerte sich Wingert, habe es lange gedauert, bis die nötige Priorität zum Bau des Radwegs erreicht war.

Uhrich und Lange dankten den Beteiligten

Bodo Lange, Bürgermeister von Meißenheim, dankte seinem Vorgänger Alexander Schröder für dessen Engagement in dieses Projekt. „In Zeiten knapper Haushalte hätten wir dieses Projekt nicht alleine stemmen können“, so Lange. Der Neurieder Bürgermeister Tobias Uhrich sah dieses Projekt ebenfalls symbolisch für eine weitere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kosten

Die Kosten belaufen sich auf rund 945.000 Euro. Die Hälfte dieses Betrags übernimmt das Landesprogramm für kommunale Verkehrswege. Dank des Bundesprogramms „Stadt und Land“ kann die Förderung auf bis zu 90 Prozent steigen. Den Rest teilen sich die Gemeinden Meißenheim, Neuried und der Ortenaukreis. „Das zeigt: Solche Projekte entstehen nicht im Alleingang“, so Erny.