Spatenstich in Trillfingen: Narren hoffen, dass ihr Zunftheim vor großem Jubiläum fertig wird

Jubiläum in Killer Musikverein feiert den 100. Geburtstag

Am Samstagabend, fand im Bürgerhaus in Killer bei Burladingen eine besondere Feier statt. Dieser Meilenstein wurde mit einer festlichen Veranstaltung gewürdigt. Der Musikverein war stolz darauf, so viele Besucher begrüßen zu dürfen.