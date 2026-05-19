Spatenstich in Schramberg: Neuer Treffpunkt für die Innenstadt

Das Projekt stand zeitweise vor dem Aus – nun rollen die Bagger: In Schramberg wird der seitliche Rathausplatz für rund 411.000 Euro neu gestaltet.
Spatenstich am Dienstagmittag neben dem Rathaus für ein Projekt, das zeitweise auf der Kippe stand und für das sich Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr sowie die Verwaltung stark gemacht hatten: die Neugestaltung des seitlichen Rathausplatzes. Wo zuvor zwei Häuser standen und anschließend ein sandiger Platz als Zwischenlösung genutzt wurde, soll nun ein schattiger Ort der Erholung mit Bäumen und Grüninseln entstehen. Diese von „Faktorgruen“ geplante und von der Firma Oberer aus Sulz umzusetzende Platzvariante hatte der Gemeinderat im November 2025 mehrheitlich beschlossen. Vorgesehen sind Betonpflaster mit Recyclinganteil, Sitzstufen, Hochbeete und schattige Bereiche durch Bäume.