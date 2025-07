Spatenstich in Schopfloch: Homag investiert 40 Millionen Euro in Kundencenter und Betriebsrestaurant

1 Beim Spatenstich (von links:) Jörg Wörner, Geschäftsführer w:architekten, Jan-Marc Schlenker, Bereichsleiter Schlüsselfertigbau Süd bei Leonhard Weiss, Jochen Weyrauch, Vorstandsvorsitzender Dürr AG, Daniel Schmitt, Vorstandsvorsitzender Homag Group AG, Marco Huber, Sprecher der Geschäftsführung der Homag GmbH, Carmen Hettich-Günther, Betriebsratsvorsitzende, Bürgermeister Thomas Stau­bitzer und Reinhard Geiser, Erster Landesbeamter Landkreis Freudenstadt Foto: Uwe Ade Homag setzt sein Investitionsprogramm am Standort Schopfloch fort. Jetzt erfolgte der Spatenstich für ein neues Kundencenter und ein modernes Betriebsrestaurant.







Link kopiert



Insgesamt rund 100 Millionen Euro investiert die Homag Group AG am Standort Schopfloch. Damit läuft derzeit das größte Investitionsprogramm in der 65-jährigen Unternehmensgeschichte. Rund 40 Millionen Euro davon fließen in das neue Kundencenter und ein modernes Betriebsrestaurant. Für beide markierte der symbolische Spatenstich am Dienstag den offiziellen Baubeginn.