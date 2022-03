1 Freuen sich auf die Realisierung des Projekts auf der Spitalhöhe (von links): Bernhard Merz und Philipp Merz, Bernhard Rosenberger und Michael Flöß von der Firma Rosenberger Bau, Projektleiter Karsten Nurna von der Merz Wohnbau und Alexandra Ruf vom Vertrieb sowie Architekt Martin Cleffmann. Foto: Otto

Auf der Spitalhöhe füllen sich die Bauplätze derzeit Schlag auf Schlag. Am Dienstag wurde der Spatenstich für ein besonderes Projekt gesetzt: An der Basler Straße entstehen 38 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von satten 14 Millionen Euro.















Rottweil - Es ist nicht irgendein Bauvorhaben, das da unterhalb des Wasserturms realisiert wird, sondern eins, auf dem bei Stadt und Gemeinderat im Zuge der Bebauung der Spitalhöhe ein besonderer Fokus lag. Investor Bernhard Merz von der Firma Merz Wohnbau ist gemeinsam mit dem Architekturbüro Schaudt in Konstanz als einer der Sieger des städtischen Investorenwettbewerbs "Wohnquartier Spitalhöhe" hervorgegangen. In Rottweil wollte man mit dem Wettbewerb dafür sorgen, dass keine "Klötze" in dem Bereich zur Altbebauung an der Imster Straße hin entstehen, sondern attraktiver Wohnraum, der sich optisch gut ins Gesamtbild einfügt und Anforderungen für Jung und Alt gerecht wird.

Wie Bernhard Merz beim Spatenstich gemeinsam mit den anderen Projektbeteiligten informierte, besteht das Projekt aus drei Häusern, in denen Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe zwischen 40 und 140 Quadratmetern und einer Gesamtwohnfläche von rund 3300 Quadratmetern entstehen. Es seien auf offene, abwechslungsreiche Grundrisse und ideale Südwest- beziehungsweise Südostausrichtung geachtet worden. Es gibt barrierefreie Zugänge und Aufzüge.

55 Tiefgaragenstellplätze

Zudem sind 55 Tiefgaragenstellplätze vorgesehen – ein wichtiges Kriterium angesichts des Parkdrucks im Bereich Wasserturm. Das Projekt wird nach Energieeffizienzklasse KfW55 verwirklicht – mit Fernwärme und Photovoltaik. Die Wohnungen werden als Eigentumswohnungen verkauft. Das Interesse ist laut Merz groß.

Sowohl Bernhard Merz als auch das Architekturbüro Schaudt mit Architekt Martin Cleffmann haben in Rottweil bereits viele große Projekte realisiert und Wettbewerbe gewonnen. So hat das Büro Schaudt unter anderem auch beim Wettbewerb zur Alten Paketpost in Rottweil mit seinem Entwurf überzeugt sowie den Umbau der Jugendherberge verantwortet. Die Firma Merz realisiert derzeit außerdem große Wohnbauprojekte in Zimmern, in Dietingen, auf dem Oberndorfer Lindenhof sowie in Tuttlingen und Schwenningen.

Bleibt die Frage nach der Verfügbarkeit von Handwerkern in diesen Zeiten? Bernhard Merz ist froh, dass man durch langjährige Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksbetrieben sicherstellen könne, dass das Bauprojekt in gewohnter Qualität erstellt wird. Den Rohbau wird die Firma Rosenberger Bau aus Villingen erstellen.

Fertigstellung im Frühjahr 2024

Links und rechts des Neubauprojekts entstehen auf der Spitalhöhe ebenfalls Mehrfamilienhäuser. Die Kreisbau und die Stadtbau sorgen außerdem mit zwei großen Projekten für sozialen Wohnraum. Das Projekt der Stadtbau verzögert sich allerdings.

An der Basler Straße soll es nun nach dem Spatenstich zügig vorangehen. Die Fertigstellung der drei Wohngebäude ist laut Bernhard Merz für Frühjahr 2024 geplant.