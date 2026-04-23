Spatenstich in Meßstetten: Baustart am Kindergarten Bueloch – Sanierung auf der Zielgeraden

Mit dem symbolischen Spatenstich am Kindergarten im Meßstetter Gebiet „Bueloch“ biegt die jahrelange Sanierung auf die Zielgeraden ein.
Es geht los: Mit dem symbolischen Spatenstich war dieser Tage Baustart am Kindergarten Bueloch in Meßstetten. Um die Gesamtzahl der städtischen Kindergartenplätze zu erhöhen, entstehen hier 40 weitere Plätze. Weiter heißt es dazu in einer städtischen Pressemitteilung: „Dafür ist ein Erweiterungsbau an den bisherigen Hort notwendig, aber auch das Bestandsgebäude wird modernisiert und der gesamte Kindergarten mit dann sieben Gruppen neu strukturiert.“