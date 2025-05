Spatenstich in Loßburg

Spatenstich mit Landesminister Peter Hauk (vierter von link) Foto: Christiane Frey In Schömberg, einem Teilort von Loßburg, ist der Startschuss für ein wegweisendes Vorhaben gefallen. Mit dabei war auch Landesminister Peter Hauk.







Einen vollen Terminkalender hatte Landesminister Peter Hauk (CDU) am vergangenen Freitag. Bevor es zur Eröffnung der Gartenschau im „Tal X“ging, legte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz noch einen Stopp in Schömberg ein, um am Spatenstich für ein wegweisendes Vorhaben teilzunehmen.