1 Bauamt-Verantwortlicher Michael Werner, Landrat Günther-Martin Pauli, Erste Beigeordnete Dorothee Müllges, Bürgermeister Philipp Hahn (vorne von links) sowie Vertreter von Baufirmen, Gemeinderat und Verwaltung haben am Donnerstag mit dem Ersten Spatenstich die Bauarbeiten für das Neubaugebiet Killberg IV in Hechingen offiziell eröffnet. Foto: Stopper/Stopper

Über 1300 neue Einwohner,über 30 Millionen Euro öffentliche Investitionen – mit dem Spatenstich für das Hechinger Wohngebiet Killberg IV begann am Donnerstag die Bauphase für eines der größten Einzel-Wohnbauprojekte im Zollernalbkreis.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Arbeiter haben schon mal angefangen, größere Bäume versetzt, den fruchtbaren Boden wurde vorübergehend auf Bereiche geschoben, auf denen künftig die Gebäude stehen werden. Zwischen diesen Erdhaufen sind die Bereiche für die Straßen, in denen nun die Untergrundarbeiten beginnen. Bis zum Jahresende ist der erste Bauabschnitt fertig, dann können Häuslebauer loslegen. Bis Ende nächsten Jahres ist die Erschließung abgeschlossen.

Die Dimension werde deutlich, wenn man sehe, dass außerhalb der Kernstadt nur noch Stetten mehr Einwohner habe als künftig Killberg IV, erklärte Bürgermeister Philipp Hahn in seiner Begrüßung zum offiziellen Ersten Spatenstich. Der Landrat war da, Gemeinderäte, Firmenvertreter und Vertreter der Stadtverwaltung.

Michael Werner, der im Bauamt den Bereich Bautätigkeit leitet, schilderte die vielen Planungsschritte, die über die Jahre hinweg für so ein Großprojekt zu leisten sind, bevor die Bauphase beginnen kann.

Mehr als fünf Prozent der Hechinger Einwohner werden künftig in diesem Neubaugebiet leben. Bis es so weit ist, muss die Stadt noch viel Geld in die Hand nehmen. 27 Millionen Euro wird die Erschließung des Geländes kosten. Dazu kommen noch mehrere Millionen – der Betrag wird nicht öffentlich bekannt gegeben – den die Stadt für den Kauf der Grundstücke ausgeben musste. Übrigens zu einem vom Gemeinderat festgelegten Preis, über den die Stadt nicht zu verhandeln bereit war.

Mehr als fünf Prozent der Hechinger am Killberg IV

Widerspenstiger Unternehmer sperrte sich gegen Grundstücksverkauf

An dieser Stelle konnte sich der Bürgermeister einen Seitenhieb auf einen Hechingen Großunternehmer nicht verkneifen, dem mitten im geplanten Baugebiet eine große Fläche gehört. Er wollte für sich einen Sonderpreis herausschlagen, was die Stadt ablehnte. Es wurde gestritten, eine Lösung war nicht zu finden. Am Ende wurde umgeplant und das Baugebiet wird nun e hufeisenförmig um die fraglichen Grundstücke herumführt. Schöner Effekt: So liegt nun mitten im Wohngebiet eine Streuobstwiese.

Auch zum Öko-Thema gab es noch Informationen von Philipp Hahn. Zum einen: In diesem Wohngebiet wird dicht gebaut. 545 Mehrfamilienhäuser und Geschosswohnungsbauten, zehn Reihenhäuser und nur 69 Einzel- und Doppelhäuser. Also keine übliche Flachsiedlung, sondern eher ein städtisches Quartier.

Trotzdem – um so ein großes Gelände für Wohnzwecke versiegeln zu dürfen, waren zahlreiche ökologische Ausgleichsmaßnahmen fällig. Unter anderem das Anlegen von Fledermaushabitaten, Buntwiesen bei Weilheim für Feldlerchen und 10 000 Quadratmeter Streuobstwiesen bei Sickingen.

Die massivste ökologische Ausgleichsmaßnahme aber dürfte die Energie und Wärmeversorgung des Gebiets darstellen. Die Wärme wird mit Solarkollektoren erzeugt und als Heißwasser in einem Riesenbecken für den Winter gespeichert. Verteilt wird es dann per Fernwärmeleitung an alle Einwohner des Baugebiets. An diesem System müssen alle mitmachen.

Nahwärme-Anlage kostet 17,5 Millionen Euro

Das hat dann auch seinen Preis: Allein 17,5 Millionen Euro Kosten entfallen auf das Wärmesystem. Immerhin erhält die Stadt dafür 7,5 Millionen Euro Zuschuss.

Dazu kommen dann noch einmal viele Millionen Euro für Frischwasser- und Abwasserkanäle, Strom und Datenleitungen. Und das Wohngebiet soll mehr werden als ein trister Wohnblock. So werden drei öffentliche Plätze auf dem Gebiet angelegt, zwei Spielplätze, ein Ballspielplatz, es wird E-Bike-Stationen und Auflademöglichkeiten für E-Autos geben, die Beleuchtung ist so gedimmt, dass Insekten kaum gestört werden, und eine Treppe runter zum Bahnhof wird auch noch angelegt.