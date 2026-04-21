Spatenstich in Fischerbach: Wie 21 Wohnungen für alle Generationen entstehen

Das Projekt „Länger leben in Fischerbach“ schreitet voran: Am Freitag war der Spatenstich. Bereits im Oktober 2027 soll das Gebäude fertig sein.
In der Ortsmitte war am Freitag einiges geboten. Nachdem das „Lädele“ vormittags nach dem Betreiberwechsel seine Pforten öffnete, gab es am Nachmittag gegenüber dem Laden den Spatenstich für das Projekt „Länger leben in Fischerbach“. Burkhard Isenmann, Seniorchef von Orbau, begrüßte neben den Eigentümern, Planern und Architekten auch Bürgermeister Thomas Schneider und einige Gemeinderäte.