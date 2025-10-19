Spatenstich in Dornstetten: Meilenstein für schnelleres Internet

Mit dem symbolischen Spatenstich wurde der Ausbau des Glasfasernetzes durch die OEW Breitband in Dornstetten gestartet. Mit dabei war auch der neue Landrat Andreas Junt.
Die Einwohner von Dornstetten dürfen sich in naher Zukunft über schnelles Internet freuen. Der symbolische Spatenstich für die dafür erforderliche Glasfaserleitung wurde im Beisein der Vertreter des Landkreises, der Stadt, der OEW Breitband sowie der Netze BW und der künftigen Betreiber an der B 28 vollzogen – nahe der Gemarkungsgrenze zwischen den drei Dornstetter Ortsteilen.