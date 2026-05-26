Spatenstich in Balingen: Landrat Pauli und OB Abel versuchen sich als Baggerfahrer

Zwei große Projekte in Balingen befinden sich nun in der Bauphase: Brücke Hürsten und Kita Charlottenstraße. Bürger und Kindergartenteam können es kaum erwarten.
Spatenstich und Baggerbiss innerhalb weniger Stunden: Am Donnerstagmittag fiel der Startschuss für gleich zwei bedeutende Bauvorhaben im Stadtgebiet Balingen. Sowohl die Brücke Hürsten in Engstlatt als auch die Kita Charlottenstraße biegen jetzt in die konkrete Bauphase ein. Für Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel ein klares Zeichen, dass es auch in finanziell angespannten Zeiten in der Eyachstadt vorangeht.