Spatenstich in Balingen: Landrat Pauli und OB Abel versuchen sich als Baggerfahrer

Zwei große Projekte in Balingen befinden sich nun in der Bauphase: Brücke Hürsten und Kita Charlottenstraße. Bürger und Kindergartenteam können es kaum erwarten.

Spatenstich und Baggerbiss innerhalb weniger Stunden: Am Donnerstagmittag fiel der Startschuss für gleich zwei bedeutende Bauvorhaben im Stadtgebiet Balingen. Sowohl die Brücke Hürsten in Engstlatt als auch die Kita Charlottenstraße biegen jetzt in die konkrete Bauphase ein. Für Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel ein klares Zeichen, dass es auch in finanziell angespannten Zeiten in der Eyachstadt vorangeht.

„Endlich ist es so weit“, sagte ein erfreuter OB Abel in Engstlatt neben den Bahngleisen, über die, so der Plan, in 16 Monaten die neue Brücke Hürsten das Wohngebiet östlich der Schienen mit Schule, Kindergarten und Ortsmitte verbinden wird. Seit Jahren liegen die Pläne für einen solchen Brückenbau bereits in der Schublade.

Engstlatts Ortsvorsteher blickte zurück: „Schon in den 90er-Jahren wurde über den Bau diskutiert.“ Wirtschaftskrise und neu gefasste Prioritäten verzögerten die Umsetzung immer wieder. Daher sei er dem OB sehr dankbar, dass dieser sein Wahlversprechen, diese Brücke zu bauen, gehalten habe, so Jetter.

Brücke lässt Elektrifizierung zu

Im Herbst, kurz vor der finalen Zustimmung im Gemeinderat, kam noch mal Bewegung in das Bauprojekt. Einige wenige Bürger plädierten für eine Brücke, rein für Radfahrer und Fußgänger, und bemängelten unzureichende artenschutzrechtliche Prüfungen bei der Planung. Stadt und Regierungspräsidium hingegen stellten keine Verstöße fest – der Gemeinderat gab grünes Licht, der Bau beginnt.

Abel sieht in dem Projekt weit mehr als eine sinnvolle Verbindung, die im Ort geschaffen wird. „Die Brücke Hürsten ist, sobald sie steht, zudem regionalstadtbahntauglich und lässt eine mögliche Elektrifizierung der Bahnstrecke zu.“ Zudem sei die Brücke absolut notwendig, da die Zukunft des bestehenden Bahnübergangs seitens der Bahn zur Disposition stehe, so Abel.

Kosten für das Projekt: 2,56 Millionen Euro

In den Pfingstferien starten die Arbeiten an der Bahnstrecke. Kostenpunkt des Projekts: 2,56 Millionen Euro.

Das zweite große Vorhaben, das nun offiziellen Baubeginn feiert, haben die Stadt Balingen und der Zollernalbkreis im Verbund auf den Weg gebracht – die Kita Charlottenstraße. Doch bevor der Bau losgehen kann, muss erst noch ein anderes Gebäude dem Erdboden gleichgemacht werden. OB Abel und Landrat Günther-Martin Pauli durften sich beim sogenannten Baggerbiss als Abbrucharbeiter probieren.

Ortschafts- und Gemeinderäte, Firmenvertreter und Stadtverwaltung kamen zum Spatenstich für die Brücke Hürsten in Engstlatt. Foto: Eyckeler

Nach kurzer Einweisung rissen sie mithilfe großen Geräts einige Wandstücke aus dem Gebäude Charlottenstraße 7, das aktuell noch der neuen viergruppigen Kita im Weg steht. Teile der Baufläche sind im Besitz des Landkreises und werden über einen Erbbaurechtsvertrag zur Verfügung gestellt.

Für Pauli eine Win-win-Situation. „Wir wollen als familienfreundlicher Kreis wahrgenommen werden und haben die Idee wohlwollend aufgenommen“, so der Landrat vor Ort. Vorfreude machte sich auch beim Team des Kindergartens Hermann-Berg-Straße breit, das nach wie vor ein Provisorium nutzen muss, da die ursprüngliche Einrichtung aufgrund baulicher Mängel geschlossen werden musste.

Die Anwesenden werfen einen letzten Blick auf das weichende Gebäude an der Charlottenstraße. Foto: Eyckeler

Nach Fertigstellung sollen je nach Betreuungsform bis zu 100 Kinder Platz finden. Profitieren könnten am Ende nicht nur Familien in der Eyachstadt, sondern auch Mitarbeiter im Landratsamt, die auf die Betreuung nebenan zurückgreifen könnten. Der Bau wird laut Planung etwa 5,2 Millionen Euro verschlingen.

Die Verwaltungsspitzen von Stadt und Kreis sind stolz auf das Projekt. „Es ist wichtig, gerade in schwierigen Zeiten Zuversicht zu verbreiten“, so Pauli. Bei den Anwesenden ist dies augenscheinlich gelungen.