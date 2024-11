Spatenstich im Stadtteil Rieselfeld: Wie „Freiburger Grünoasen“ in Zeiten des Klimawandels helfen sollen

Wie „Freiburger Grünoasen“ in Zeiten des Klimawandels helfen sollen

1 Spatenstich für die Umgestaltung des Maria-von-Rudloff-Platzes im Rieselfeld Foto: Patrick Seeger

Die öffentliche Räume der Stadt attraktiver machen und dem Klimawandel Rechnung tragen – das ist das Ziel der Aufwertungskampagne, die in der Innenstadt den Tourismus und in den Stadtteilen das Zusammenleben fördern soll.









Im Freiburger Stadtteil Rieselfeld ist der Startschuss für die Kampagne „Freiburger Grünoasen“ gefallen. Bei dem Projekt geht es darum, in Freiburg für die Zukunft öffentliche Räume zu schaffen, die dem Klimawandel entsprechend die Bürger mit Schatten und Trinkwasser versorgen sollen. Auch sollen etwaige Versäumnisse aus der Vergangenheit korrigiert werden. Was damit konkret gemeint ist, erläuterte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) am Beispiel des Rieselfelder Maria-von-Rudloff-Platzes.