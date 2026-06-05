Spatenstich für Wohnmobilstellplatz: Ort der Begegnung für Camper am Villinger Brigachufer

Die Stadt feierte den ersten Spatenstich für den neuen Wohnmobilstellplatz und den Start der Renaturierung der Brigach in Villingen.
Mit einem offiziellen Spatenstich hat Oberbürgermeister Jürgen Roth im Beisein von Mitgliedern des Gemeinderats, Aufsichtsräten der WIR GmbH, Mitarbeitern der Stadtverwaltung und WIR GmbH sowie Vertretern der Bauunternehmen den Startschuss für zwei bedeutende Projekte gegeben: den neuen Wohnmobilstellplatz am Brigachufer und den ersten Abschnitt der Brigach-Renaturierung in Villingen.