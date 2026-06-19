Spatenstich für Projekt: Baustart für Neubaugebiet in Hartheim

Es kann losgehen auf der K7149 zwischen Hartheim und Heidenstadt. Das ist geplant.
Einen symbolischen Spatenstich gab es jüngst in Meßstetten-Hartheim gleich mit doppelter Bedeutung: Zum einen lässt das Landratsamt die Fahrbahn der Kreisstraße 7149 zwischen Heidenstadt und Hartheim erneuern; zum anderen ist es quasi der eigentliche Baustart für die Erschließung des neuen Hartheimer Baugebietes Grund/Hülbenwiesen. Von den kalkulierten Gesamtkosten für die Straßensanierung in Höhe von 770.000 Euro trägt Meßstetten anteilig 170.000 Euro.