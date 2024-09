Spatenstich für die Schulentwicklung: So startete das Projekt „Wolfach 2035“

So startete das Projekt „Wolfach 2035“

1 Großaufgebot beim Spatenstich (von links): Silke Mast, Barbara Moser (SBBZ), Theresa Guth (Büro Vertec), Sarah Baas (Herlinsbachschule), Ministerin Marion Gentges (CDU), Bürgermeister Thomas Geppert, Kultusstaatssekretärin Sandra Boser (Grüne), Bauunternehmer Michael Baumann, Christoph Wussler (WWG Architekten) und Jürgen Isenmann (Isenmann Ingenieure). Foto: Lupfer

Acht Jahre sind seit dem Planungsstart zum Wolfacher Großprojekt vergangen. Ab sofort wird das Multi-Millionenprojekt Realität: Am Freitag war der Spatenstich an der Herlinsbachschule. Bereits 2016 wurden die ersten Ideen besprochen.









Mit einem Bauvolumen von geplant elf Millionen Euro soll die Herlinsbachschule in den nächsten Jahren vom Schulhaus-Oldie mit dem Charme vergangener Jahrzehnte zur runderneuerten Heimat von Grundschule sowie Sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) werden. Nach acht Jahren intensiver Vorbereitung markierte der symbolische Spatenstich am Freitag den Einstieg in die Bauphase der Schulentwicklung Wolfachs.