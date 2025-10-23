Spatenstich Ebhausen- Rotfelden: Wann steht die neue Brücke?

Zwischen Effringen und Rotfelden soll ein neue Brücke entstehen. Nun wurde endlich der erste Spatenstich dafür gesetzt – ein voraussichtliches Bauende ist bereits bekannt.
Der Wunsch der Anwohner wurde immer lauter: eine neue Brücke über den Schwarzenbach zwischen Rotfelden und Effringen. Die bisherige Brücke befindet sich in Privatbesitz – was in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt hat. Ebhausens Bürgermeister, Volker Schuler, und Wildbergs Bürgermeister, Ulrich Bünger, haben nun im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit den Spatenstich zur Verwirklichung dieses Wunsches gesetzt.