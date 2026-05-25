Spatenstich: Die Straßenbauarbeiten in Vögisheim beginnen

Die Stadt Müllheim gibt konkrete Termine für die Komplettsanierung der Ortsdurchfahrt Vögisheim bekannt. Es wird auch ein Informationsgespräch für Anwohner angeboten.

Die Stadt Müllheim erneuert gemeinsam mit den Stadtwerken MüllheimStaufen und dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald die komplette Ortsdurchfahrt Vögisheim. Das Großprojekt umfasst die vollständige Sanierung des Straßenkörpers sowie aller Infrastrukturleitungen und wird von Juni bis voraussichtlich Mitte 2028 in fünf Bauabschnitten realisiert. Der Termin für den offiziellen Spatenstich steht fest: Er findet am Dienstag, 16. Juni, ab 14 Uhr an der Baustelleneinrichtungsfläche am Sportheim statt, teilt die Stadt mit.

Einladung per Post Vor Baubeginn lädt die Stadt Müllheim zu einem Informationsgespräch ein. Die betroffenen Eigentümer und Anwohner erhalten kurzfristig eine postalische Einladung. Es findet am Dienstag, 9. Juni, im Vereinsheim des SC Vögisheim-Feldberg statt, Beginn ist um 17 Uhr.

Die Kreisstraße 4984 durch den Müllheimer Ortsteil Vögisheim erhält eine grundlegende Modernisierung. Im Zuge der Baumaßnahme werden sämtliche Infrastrukturleitungen ausgetauscht beziehungsweise neu verlegt:

Wasserversorgungsleitungen inklusive Hausanschlüsse (Stadtwerke MüllheimStaufen)

Kanalisation im Trennsystem inklusive Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich

Ortsbeleuchtung

Brunnenleitungen

Stromversorgungsleitungen mit Netzerweiterung (Stadtwerke MüllheimStaufen)

Gasversorgung mit Leitungsverlegung inklusive Hausanschlüsse (Stadtwerke MüllheimStaufen).

Zusätzlich werden über den Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald Leerrohre für die Glasfaserversorgung bis an die Grundstücksgrenzen mitverlegt – ein wichtiger Schritt für die digitale Zukunft des Ortsteils, heißt es in der Mitteilung.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung in fünf aufeinanderfolgenden Bauabschnitten. Während der jeweiligen Bauphasen ist die Zufahrt zu den Grundstücken innerhalb der aktiven Abschnitte nicht durchgehend möglich. Die Stadt Müllheim bittet Anwohner, ihre Fahrzeuge in dieser Zeit außerhalb der Baustelle abzustellen.

Großräumige Umleitung

Die fußläufige Erreichbarkeit aller Grundstücke über die Baustelle ist jederzeit gewährleistet. Gleiches gilt für die Rettungszufahrten während der gesamten Baumaßnahme. Für den örtlichen und überörtlichen Verkehr sowie für den Schwerlastverkehr werden großräumige Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Einen Übersichtsplan mit allen Bauabschnitten stellt die Stadt Müllheim auf ihrer Webseite bereit unter www.muellheim.de/baustellen.