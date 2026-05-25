Spatenstich: Die Straßenbauarbeiten in Vögisheim beginnen

Die Stadt Müllheim gibt konkrete Termine für die Komplettsanierung der Ortsdurchfahrt Vögisheim bekannt. Es wird auch ein Informationsgespräch für Anwohner angeboten.
Die Stadt Müllheim erneuert gemeinsam mit den Stadtwerken MüllheimStaufen und dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald die komplette Ortsdurchfahrt Vögisheim. Das Großprojekt umfasst die vollständige Sanierung des Straßenkörpers sowie aller Infrastrukturleitungen und wird von Juni bis voraussichtlich Mitte 2028 in fünf Bauabschnitten realisiert. Der Termin für den offiziellen Spatenstich steht fest: Er findet am Dienstag, 16. Juni, ab 14 Uhr an der Baustelleneinrichtungsfläche am Sportheim statt, teilt die Stadt mit.