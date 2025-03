Spatenstich des Zwei-Millionen-Euro-Projekts: Bau des Gesundheitszentrums in Schuttern startet

1 Kamen zum Spatenstich für das Gesundheitszentrum zusammen (von links): Ortsvorsteher Jürgen Silberer, Bürgermeister Erik Weide, Bernd Burger (künftiger Eigentümer), Karl-Rainer Kopf (Bauherr), Ulrich Suaudeau (Allgemeinmediziner), Simon Greiner (Bauunternehmen), Torsten Fäßler, Martin Leuthner (beide Physiotherapiepraxis), Hans-Jürgen Kopf (Altortsvorsteher) und Niclas Adler (Sparkasse Kehl/Hanauerland) Foto: Bohnert-Seidel

Mit dem Spatenstich für den geplanten Zwei-Millionen-Euro-Neubau in Schuttern geht es nun mit den Arbeiten los. Im Juli 2026 soll das Gebäude fertiggestellt sein. Mehrfach positiv hervorgehoben wurde der Standort an der Offohalle.









Das Interesse am neuen Gesundheitszentrum in Schuttern ist riesig. „Für die Gemeinde und Schuttern bedeutet der Spatenstich einen Meilenstein“, erklärte Friesenheims Bürgermeister Erik Weide. Gekommen waren der künftige Eigentümer Bernd Burger, Bauherr Karl-Rainer Kopf, Geschäftsführer Kopf-Gruppe, sowie die Ankermieter Allgemeinmediziner Ulrich Suaudeau und die Inhaber der Physiotherapiepraxis Vierjahreszeiten in Durbach Torsten Fäßler und Martin Leuthner. In Schuttern soll eine erste Filiale der Physiotherapeuten entstehen und damit auch in Friesenheim eine Lücke im Gesundheitswesen schließen.