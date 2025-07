Bei der 13. Auflage des Schönbronner Elfmeterturniers konnten sich in einem spannenden Finale das „Team Talentüberfluss“ gegen die Jungs der „Kaizer Chiefs 3“ durchsetzen und neben dem Turniersieg auch einen Geldpreis in Höhe von 150 Euro abstauben.

Los ging es dieses Mal mit 36 Teams in vier Vorrundengruppen, bei denen jeder gegen jeden einmal antreten musste. Erfreulich war auch die Teilnahme von mehreren Teams mit weitestgehend weiblichen Schützinnen.

Der Spaß steht im Vordergrung

Am Ende der Vorrunde qualifizierten sich die jeweils ersten vier jeder Gruppe für die Achtelfinalspiele. Trotz des sportlichen Anreizes stand in der Vorrunde aber mehr der Spaß im Vordergrund. In den K.o.-Spielen zeigte sich ein deutliches Bild: Die engagierteren Mannschaften setzten sich durch und bewiesen beim Elfmeterschießen zwischen Schützen und Torhütern größere Nervenstärke.

Es traten jedoch auch positive Überraschungen auf. So konnten einige Debütantenteams wie „Laufen muss es“ die erste K.o.-Runde erfolgreich überstehen, während „Schnuggels Kampfhunde“ sich sogar bis in das Halbfinale ballerten.

Die Halbfinalspiele waren dann mehr als eng und beide Spiele mussten in die Verlängerung. Im ersten Halbfinale behaupteten sich die „Kaizer Chiefs 3“ mit 8:7 gegen das „Team Wonders“, ehe im folgenden Halbfinale sich die Nagolder Truppe vom „Team Talentüberfluss“ gegen die Schönbronner Lokalkoloriten von „Schnuggels Kampfhunden“ knapp mit 9:8 durchsetzten.

Im kleinen Finale behielt das „Team Wonders“ die Oberhand und sicherte sich mit einem 5:3 den Platz auf dem Treppchen. Im Duell um die Krone des Schönbronner Schützentitels setzte sich das „Team Talentüberfluss“ bei Flutlichtatmosphäre vor einer stattlichen Zuschauerkulisse mit 3:2 durch. Nach Fehlschüssen auf beiden Seiten entschieden sie das spannende Duell für sich und wurden anschließend von ihren Teammitgliedern sowie den verbliebenen Zuschauern gefeiert.