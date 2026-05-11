Spaß- und Familienbad: Neue Rutsche im Laguna in Weil am Rhein lockt noch nicht so viele an

Die Hoffnungen des Laguna in Weil am Rhein ruhen auf der neuen Trichterrutsche. Sie soll ein Anziehungspunkt sein, erfüllt die Erwartungen aber noch nicht ganz.
Sie startet steil und mündet in ein kreisförmiges Gebilde, aus dem es unten wie durch einen Trichter wieder hinausgeht: die neue Rutschbahn im Laguna, dem Weiler Familien- und Erlebnisbad. Ihr Name steht noch nicht fest, soll aber an Pfingstmontag beim Familienfest im dazugehörigen Freibad feierlich enthüllt werden, wie die Geschäftsführer Natalia Golovina und Marcel Rülke beim Pressegespräch bekannt gaben. Nach der Eröffnung der neuen Rutschen-Attraktion Mitte März konnten die Badbesucher einen Monat lang bei einem Gewinnspiel aus drei Vorschlägen wählen: Drifter, Space Slide und Orbit Racer.