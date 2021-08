1 Um im Europa-Park Achterbahn fahren zu dürfen, ist seit Montag nicht nur Maske und Eintrittskarte, sondern auch wieder ein negativer Schnelltest oder ein Genesenen- oder Impfzertifikat nötig. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Rust - Die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg hat auch für den Europa-Park Folgen: Neben Maske und Tagesticket müssen Besucher nun auch wieder einen Nachweis mitbringen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind.

Baden-Württemberg wagt es: Die neue Corona-Verordnung gibt Geimpften und Genesenen wieder mehr Rechte – unabhängig von der Inzidenz. Diejenigen, die aber keines von beiden sind, müssen nun wieder für viele Aktivitäten einen negativen Schnelltest vorweisen. Das gilt auch für den Europa-Park.

Wer muss sich für einen Europa-Park-Besuch testen lassen?

Alle, die nicht geimpft oder genesen sind, so schreibt es die Corona-Verordnung vor. Ausnahmen sind jedoch: Kinder unter sechs Jahren, Schülerinnen und Schüler jeden Alters und Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Diese Personengruppen müssen jedoch einen offiziellen Altersnachweis wie Kinderausweis, Schülerausweis oder Personalausweis mitbringen, erklärt der Park. Die jeweiligen Zertifikate müssen am Eingang zusammen mit der Eintrittskarte vorgezeigt werden.

Welche Teststationen gibt es beim Europa-Park?

Übernachtungsgäste können auf dem Gelände vor dem Hotel El Andaluz oder dem Hotel Kronasar online ein Testangebot zwischen 12 und 22 Uhr buchen. Zudem gibt es noch eine Station beim Camp-Resort. Damit gibt es insgesamt drei Teststationen, wie vor der letzten Lockerung. Für Tagesgäste sind diese jedoch "sehr beschränkt und nur für absolute Ausnahmefälle vorgesehen", wird auf der Park-Homepage betont. "Wir versuchen so schnell wie möglich hochzufahren. Das ist aufgrund der Kurzfristigkeit sportlich, aber klappt", erklärt Park-Sprecherin Corina Zanger. Die finalen Öffnungszeiten werden aktuell abgestimmt. "Natürlich sind die Stationen zu den stärksten Nachfragezeiten immer geöffnet", so Zanger.

Wo müssen Besucher im Park eine Maske tragen?

Wie bereits zuvor gilt eine Maskenpflicht in Attraktionen, Innen- und in Wartebereichen. Und überall dort, wo man keine 1,50 Meter Abstand halten kann.

Ändert sich durch die Corona-Verordnung sonst noch etwas im Park?

Nein, weitere Änderungen gibt es nicht.

Wie schätzt der Park die neue Verordnung ein?

Auf die Anfrage der LZ, ob der Park glaube, dass die neuen Änderungen dem Tourismussektor und dem Park langfristig eher zugute kommen oder eher hinderlich sein werden, wollte sich der Park noch nicht äußern. "Das lässt sich heute noch nicht beurteilen", so Zanger dazu.

Gut durch die Corona-Krise

Vertreter des Europa-Parks und der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) haben sich im Museumshotel Kronasar über den aktuellen Tourismusmarkt und seinen Platz in der Branche ausgetauscht. "Das Geschäftsmodell des Europa-Park und der Wasserwelt Rulantica als Urlaubsdestinationen funktioniert weiterhin sehr gut. Dank unseres sicheren Hygienekonzepts und unserer digitalen Innovationen können die Gäste bei uns einen sorglosen Tag verbringen", so Europa-Park Inhaber Roland Mack.

"Nach einer aktuellen Studie kommt Deutschlands Tourismusbranche vergleichsweise gut durch die Krise und wird sich bis 2023 erholen. Durch die Pandemie sind in der Tourismusindustrie viele digitale Innovationen entstanden, die das erhöhte Informations-, Sicherheits- und Planungsbedürfnis der Reisenden erfüllen", so Petra Hedorfer, DZT-Vorstandsvorsitzende. Für seine digitalen Neuheiten –­ wie etwa dem Anstehen per App – wurde der Park im Februar von Focus Money zum "Digital Champion" gekürt.