Die Vorlesereihe für Kinder „Spaß mit Büchern“, ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtbücherei Freudenstadt und des Oberlinhauses, geht weiter.

Bis zu den Sommerferien lesen angehende Erziehungskräfte der Schule und Unterstützerinnen der Bücherei im Wechsel in der Stadtbücherei vor. Die Vorlesestunden finden jeden Mittwoch ab 16 Uhr statt. Zielgruppe sind Mädchen und Jungen im Kindergartenalter. Am 26. März ist eine musikalische Lesung geplant.

Lesen Sie auch

„Mit abwechslungsreichen Geschichten wecken wir die Freude an Büchern und unterstützen so den Spracherwerb. Erwachsene Begleitpersonen dürfen sich während der Vorlesezeit gerne in der Bücherei aufhalten“, so Kerstin Matz, Leiterin der Stadtbücherei. Die Teilnahme an den Vorlesestunden ist für die Kinder kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich. In den Schulferien finden keine Vorlesetermine statt.

Unsere Empfehlung für Sie Park verwandelt sich Historische Kulisse der Freudenstädter Waldlust nimmt Form an Wer den bequemen Fußweg von Freudenstadt durch den früheren Park des ehemaligen Hotels Waldlust hinauf auf den Kienberg wählt, wird aus dem Staunen kaum mehr herauskommen. Denn der Park hat sich verwandelt.

Die Bücherei-Mitarbeiterinnen werden dabei auch von engagierten Freundinnen der Stadtbücherei unterstützt. Neue Helfer – Frauen wie Männer – sind willkommen.

Wer ein Faible für Literatur und Leseförderung hat und das Stadtbücherei-Team unterstützen will, kann sich per E-Mail an stadtbuecherei@freudenstadt.de oder unter Telefon 07441/89 02 55 melden.