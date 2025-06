Zehn Tage Fahrgeschäfte, Feuerwerk und Rummelstimmung: Wir haben vor Ort nachgefragt, was Besucher ab dem 13. Juni auf dem Volksfest in Rottweil erwartet.

Es ist wieder soweit – das Volksfest beginnt. Vom 13. bis 22. Juni verwandelt sich der Festplatz vor dem Stadion in einen bunten Rummel für Jung und Alt. Zahlreiche Fahrgeschäfte, Spielbuden, kulinarische Klassiker und spannende Programmpunkte warten auf die Besucher.

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 27 Grad Celsius befindet sich die Schaustellerfamilie Ruoff mit ihrem Team in den letzten Vorbereitungen für den Aufbau von Karussells, Schießbuden und Co.

Im schattigen Biergarten erzählen Cornelia Ruoff und ihr Schwiegersohn, Nico Metz, dass sie guter Dinge seien und hoffen, dass das Wetter dieses Jahr mitspielt. „Letztes Jahr haben wir ganz schön Pech gehabt“, blickt Ruoff zurück. Die Wetterprognosen sehen schon einmal vielversprechend aus.

Attraktionen sind nichts für schwache Nerven

Von Autoscooter, über Kinderkarussell bis zu Ballwerfen und einem Verlosungsstand – für Jung und Alt gibt es jede Menge Fahrgeschäfte und Spielbuden. Attraktionen wie der „Fighter“ und das rasante „Break Dance“ sind nichts für schwache Nerven und lassen das Herz jedes Rummel-Fans höher schlagen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die Klassiker wie Currywurst, Pommes, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln fehlen im breiten Angebot nicht. „Bei uns gibt’s kaltes Bier und heiße Wurst – und nicht andersherum“, erklärt Metz scherzhaft.

Highlight: Feuerwerk zur Eröffnung

Das Thema Nachhaltigkeit wird bei der Familie Ruoff großgeschrieben. Fast alle Speisen werden in umweltfreundlichem Mehrweggeschirr serviert. Nur bei Currywurst und Folienkartoffel greifen die Veranstalter auf kompostierbare Pappschalen zurück.

Zum Auftakt dürfen sich die Besucher auf ein besonderes Highlight freuen: das Feuerwerk. Wer die Eröffnung verpasst, hat am 20. Juni noch einmal die Gelegenheit, das Lichterspiel zu erleben.

Volksfest bietet Ladies Night und Kindertag

Am Montag ab 19 Uhr ist Ladies Night: Besucherinnen erhalten ein Glas Sekt gratis und können für einen Euro Karussell fahren. Der Kindertag findet am Mittwoch, 18. Juni, statt: An diesem Tag gelten stark ermäßigte Fahrpreise, außerdem wird kostenloses Kinderschminken angeboten.

Das Volksfest hat am Eröffnungstag, Freitag, 13. Juni, von 16 bis 24 Uhr geöffnet, sonst von Montag bis Samstag von 14 bis 23 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen (Fronleichnam) von 11 bis 24 Uhr. Der Eintritt ist frei.