In Irslingen und Gößlingen gab es den Startschuss zum diesjährigen Ferienprogramm. So war der Start und diese Aktivitäten folgen von den Veranstaltern noch.

Die beiden Dietinger Teilorte Irslingen und Gößlingen haben zusammen ein stattliches Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Es umfasst insgesamt 45 Programmpunkte - vor allem für Kinder und Jugendliche. Doch auch Aktivitäten für Erwachsene werden angeboten.

So laden die Landfrauen am 8. August zu einer Besichtigung des Rhodia – Geländes mit anschließender Schlusseinkehr ein. Eine historische Führung durch das Schlichemtal ist am 23. August vorgesehen.

Familiengottesdienst rundet das Programm ab

Der Tanzabend mit Hits aus den 70er und 80er Jahren (16. August im Mehrzweckraum) steht ebenso wieder im Programm wie auch das Liedersingen für alle (22. August) mit Peter Bantle im Sportheim.

Pfarrer Thomson wird auch dieses Jahr wieder zusammen mit den Teilnehmern indische Gerichte kochen. Bei einer Besuchstour per Fahrrad zu den örtlichen Betrieben („Schaffer Länd“ – zu Gast bei Irslinger Betrieben) erfahren die Teilnehmer, was im Dietinger Teilort so alles produziert und verarbeitet wird und welche Dienstleistungen angeboten werden. Mit einem Familiengottesdienst am 14. September in der Gößlinger Peter und Paul Kirche endet das sechswöchige Ferienspektakel.

14 Kinder am ersten Tag

Begonnen hat es mit Handarbeitsaktivitäten. Zum kreativen Nähen trafen sich 14 Kinder im Mehrzweckraum der Irslinger Waidbachhalle. Unter Anleitung von Sabine Weber, Hanne Merkt und Erika Bihl wurden aus alten Jeanshosen Strandkissen oder Handytaschen kreiert.

Auch der von Stephanie Jurleit angebotene Workshop „Armbänder und Schlüsselanhänger selber machen“ kam sehr gut an. Die elf teilnehmenden Kinder waren mit großem Eifer dabei und ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Heraus kamen dabei interessante Unikate.