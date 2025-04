Lasertag, Minigolf, ein Besuch in der Sprungbude: In der Osterzeit wird den Kindern in Burladingen einiges geboten.

Wer in den Ferien Lust auf Spiel und Spaß hat, hat noch bis heute Zeit, um sich beim Ferienprogramm des Kinder- und Jugendbüros Burladingen anzumelden.

Dieses findet vom 14. bis 17. April täglich von 7.30 bis 13 Uhr statt. Jeder Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Dabei haben sollte jedes Kind eine Trinkflasche, einen Snack und einen Malerkittel.

Lesen Sie auch

Das Angebot findet mit mindestens fünf Kindern statt und kostet 40 Euro für das erste, 30 Euro für das zweite und 20 Euro für das dritte Kind. Mitmachen dürfen alle Kinder der Klassen 1 bis 4.

Die Kinder können bis Mittwoch, 2. April, angemeldet werden. Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden., da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Anmeldung kann zu den Betreuungszeiten der Grundschulen oder direkt im Kinder- und Jugendbüro von 8.30 bis 12 Uhr abgegeben werden. Anmeldezeiten sind auch nach telefonischer Absprache möglich. Der Unkostenbeitrag muss mit der Anmeldung abgegeben werden. Erst dann ist das Kind angemeldet.

Workshops für Mädchen

Für alle Mädchen der Klassen 5 bis 7 gibt es in den Osterferien drei Tage ein spannendes Mädchenseminar mit verschiedenen Workshops. Dabei werden wichtige Themen wie Schönheitsideale, Selbstwertgefühle und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper angesprochen.

Außerdem wird bei einem „perfekten Dinner“ ein leckeres Menü zusammengestellt, für das die Gruppe dann auch einkaufen gehen wird. Zwischendurch wird es außerdem freie Zeit geben, die die Mädchen für sich haben. Für Snacks zwischendurch ist ebenfalls gesorgt.

Das Ferienprogramm findet vom 14. bis 16. April jeweils von 13.30 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist im Schülercafé der Werkrealschule Burladingen. Die Kosten betragen 30 Euro, eine Anmeldung kann im Kinder- und Jugendbüro abgeholt werden und dort bis Montag, 7. April, gemeinsam mit dem Geld abgegeben werden.

Actionreiche Tage für Jungs

„Jungs auf Achse“ ist ein Ferienprogramm für Jungs der 5. bis 7. Klasse. Vier Tage sind vollgepackt mit schönen Ausflügen und Aktionen, bei denen Jungs auch mal unter sich sein dürfen. Im Kinder- und Jugendbüro Burladingen und im Jugendzentrum Burladingen ist das komplette Anmeldeheft für „Jungs auf Achse“ erhältlich. Gleichzeitig kann man sich dort für die Angebote anmelden. Es ist möglich, einzelne Ausflüge auszuwählen.

Am Montag, 14. April, geht es zum Lasertag spielen in Börstingen. Los geht’s um 13 Uhr, um 18 Uhr ist der Spaß vorbei. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Am Dienstag, 15. April, geht es mit 3D-Mini-Golf in Reutlingen weiter.

Die Teilnahme kostet zehn Euro, los geht’s um 13 Uhr, die Rückkehr ist für 18 Uhr geplant. In die Sprungbude in Filderstadt geht es dann am Mittwoch, 16. April.

Die Teilnahme kostet 30 Euro, los geht’s wieder um 13 Uhr. Die Rückkehr ist für 19 Uhr geplant. Zu den Ausflügen sollte entweder Essen und Trinken oder ein kleines Taschengeld mitgebracht werden.

Für den letzten Tag ist ein Sports Day in der Trigema-Arena geplant. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Jungs haben die gesamte Arena von 13 bis 16 Uhr für sich alleine und können kicken, Basketball spielen, chillen oder machen, worauf auch immer sie Lust haben.

Die Anmeldung ist bis zum Freitag, 4. April, möglich. Die Ausflüge finden ab fünf Teilnehmern statt und sind begrenzt. Angemeldet sind die Kinder erst, wenn die Anmeldungen inklusive Unkostenbeitrag vollständig abgegeben wurden.

Projekttage

In Ringingen, Stetten und Hausen finden in den Osterferien zudem vom 14. April bis zum 17. April jeweils von 9 bis 12 Uhr die Projekttage für Kinder der 1. bis 4. Klasse statt. In Stetten ist am Montag „Oster-Rätsel-Tag“, am Dienstag werden Brandmalereien auf Holz gemacht. Treffpunkt ist an der Grundschule Stetten.

Das gleiche Programm findet an der Grundschule Ringingen am Dienstag und Mittwoch statt. In Hausen werden am Montag Spielbeutel gestaltet, und am Dienstag startet der Tag mit einem gesunden Frühstück, danach gibt es verschiedene Sportangebote.

Die Teilnahme an einem Tag kostet zehn Euro, an beiden Tagen fallen 15 Euro an.