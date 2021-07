1 Das Villinger Kneippbad bietet eine erfrischende Abkühlung. Foto: Eich

Die warmen Sommertage locken ins Villinger Kneippbad. Nach den eher niedrigen Temperaturen in den vergangenen Wochen suchen nun viele Abkühlung und genießen es, dass wegen der stabilen und niedrigen Inzidenzahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis die Besucherzahlen nicht mehr beschränkt sind.

VS-Villingen - "In dieser Woche hat sich der Sommer endlich von seiner besten Seite gezeigt", stellt Oliver Bauer, Pressesprecher der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS), fest. Das sei in den vorangegangenen Monaten selten der Fall gewesen, "wir hatten bislang einen sehr durchwachsenen Sommer". Die vielen Regentage hätten sich auch auf das Besucheraufkommen ausgewirkt und so sei die BVS von den guten Zahlen aus dem Jahr 2020 weit entfernt. "Nicht nur die Temperaturen steigen, auch die Besucherzahlen", erklärt Bauer.

