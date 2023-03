1 Auch bei schlechtem Wetter gibt es genug Möglichkeiten in der Ortenau Spaß zu haben. Foto: pixabay/mekobi

Wer bei schlechtem Wetter nach Aktivitäten für Gruppen sucht oder bei seinem nächsten Geburtstag mit seinen Freunden ein Abenteuer erleben möchte, wird sicher bei einer dieser sieben Aktivitäten in der Ortenau fündig. Auch Angebote speziell für Kinder sind dabei.

Bowling im „9 Pin Kegelcenter Lahr“

Eine sportliche Aktivität bei jedem Wetter bietet sich beim Bowling im „9 Pin Kegelcenter“ in Lahr. Bis zu fünf Bowling-Bahnen können gemietet werden. Dadurch eignet sich das Angebot auch für größere Gruppen oder Firmenfeiern.Am besten sollte vorab die gewünschte Anzahl an Bahnen per Telefon reserviert werden.

Wer es lieber klassisch mag, kann sich mit seinen Freunden an einer von vier Kegelbahnen messen. Auch Dart-Fans kommen im Kegelcenter auf ihre Kosten: An vier Dartautomaten können Hobby-Werfer ihr Können unter Beweis stellen.

Adresse: Mauerweg 1 , 77933 Lahr

Telefon: 07821/95 53 43

Schwarzlicht-Minigolf und Fußball-Billard im „Black Light Planet“ in Lahr

Minigolf bei Regen? In Lahr ist das im „Black Light Planet“ möglich. In der Halle gilt es bei Schwarzlicht die 18 Hindernisse mit möglichst wenigen Versuchen zu überwinden und die Bälle in den Löchern zu versenken. Der Veranstalter empfiehlt Spielern und Gruppen, vorab online zu reservieren.

Als weitere Alternative bietet der „Black Light Planet“ Fußball-Billard an. Das Regelwerk und der Ablauf sind gleich wie beim normalen 9-Ball-Billarspiel. Der Unterschied: Die Bälle sind etwas größer und die Spieler bewegen sich auf dem Billardfeld und versuchen die Kugeln, wie beim Fußball, mit dem Fuß in die Löcher zu versenken. Montags und Dienstags haben die beiden Anlagen geschlossen.

Adresse: Industriestrasse 677933 Lahr

Weitere Informationen: www.black-light-planet.de

Freizeitbad „Rulantica“ in Rust

Wasserratten kommen in „Rulantica“, dem Spaßbad des Europa-Park in Rust, auf ihre Kosten. Neben zahlreichen Rutschen, einem Wellenbad und verschiedenen Attraktionen lässt es sich auch im Wellness-Bereich vor Ort entspannen. Das gesamte Bad ist thematisch an eine Saga rund um die fiktive Insel Rulantica angelehnt. Besucher können online aus verschiedenen Paketen und Angeboten wählen. Mit dem Online-Ticket wird zudem der Einlass am Wunschtag garantiert. Auch das benötigte Parkticket kann vorab schon gebucht werden.

Roland-Mack-Ring 1, 77977 Rust

Weitere Informationen: www.rulantica.de

„Exitpark – Escape Rooms“ in Offenburg

In zwei Räumen bietet der „Exitpark - Escape Rooms“ in Offenburg die Abenteuer „The bank job“ und „Directo’s secret“ an. Die Aufgaben eignen sich für Gruppen mit drei bis sechs Personen. Empfohlen wird ein Mindestalter von zwölf Jahren. 60 Minuten Zeit bekommt jede Gruppe, um die Rätsel zu lösen und aus den Räumen zu entkommen. Der Besuch im Escape-Room kann online auf der Seite des Anbieters gebucht werden.

Adresse: Küfergasse 13, 77652 Offenburg

Weitere Informationen: www.exitpark.de

„DAV Kletterzentrum“ in Offenburg

Das „Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins“ (DAV) in Offenburg vereint Klettern und Bouldern in einer Kletterhalle. Die Boulder und Kletter-Routen werden regelmäßig geändert und bieten verschiedene Schwierigkeitsstufen. So wird Anfängern und Profis gleichermaßen ein Indoor-Abenteuer geboten. Die Halle steht auch Nicht-DAV-Mitgliedern offen. Der DAV bietet zudem verschiedenen Kletterkurse an.

Kletterschuhe sowie weitere Utensilien die benötigt werden, können vor Ort gegen eine Gebühr geliehen werden.

Adresse: Rammersweierstraße 9, 77654 Offenburg

Weitere Informationen: www.dav-offenburg.de/Kletterzentrum

„Jumping Dome“ in Schutterwald

Im „Jumping Dome Ortenau“ in Schutterwald wartet ein weiteres Indoor-Abenteuer auf die Besucher. Der Anbieter verspricht auf über 1500 Quadratmetern Fläche verschiedene Attraktionen an. Neben einem Ninja-Parcous, Freejump, Dodgeball und Basketball gibt es auch spezielle Angebote für Gruppen. Ein weiteres Highlight ist in den Räumlichkeiten ist der „Kiddy-Dome“ – ein Indoor-Spielplatz speziell für Kinder. Auch hier gibt es einen Trampolinpark. Außerdem können sich die Kinder auf der Kartbahn, einem Klettergerüst einer Soccer-Arena und weiteren Attraktionen austoben.

Adresse: Seestraße 18, 77746 Schutterwald

Weitere Informationen: www.jumpingdome.de

„Kartbahn Cala-Race“ in Kehl

Für Rennsportfreunde und Geschwindigkeitsjunkies ist die „Kartbahn Cala-Race“ in Kehl eine Gelegenheit, sich mit Freunden bei einem gemeinsamen Rennen zu messen. Die Bahn kann für eine ganze Gruppe gemietet werden. Die Indoor-Kartbahn in Kehl setzt auf E-Karts. Deshalb muss man sich auch keine Sorgen über Abgasgerüche machen. „Auf unserer rund 450 Meter langen Kartbahn erwarten dich auf zwei Ebenen Karts mit mehr als 50 km/h Topspeed und jede Menge Fahrspaß“, verspricht der Anbieter. Montags und dienstags ist die Kartbahn geschlossen.

Adresse: Boschstraße 6, 77694 Kehl

Weitere Informationen: www.de.cala-race.com.