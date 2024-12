In Blumberg bricht bald die Eiszeit an

1 Das Stadtmarketing-Team sieht sich für die vier Wochen „Blumberg on Ice“ 2025 bestens vorbereitet. In der zugehörigen Almhütte (von links): Lorena Schey, Diana Glatz, Alexandra Bouillon und Larissa Steuer. Foto: Hans Herrmann

Die Stadt lädt wieder zu „Blumberg on Ice" ein. Die Eisbahn ist ab Januar für vier Wochen geöffnet. Und das ist alles geplant.









Die Vorbereitungen für die vierwöchige Veranstaltung „Blumberg on Ice“ gehen bei in der Marketingabteilung der Stadtverwaltung Blumberg in die heiße Phase. Von Montag, 6. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, wird sich die mehr als 400 Quadratmeter große Eisfläche wieder für Freizeitsportler öffnen und ein winterliches Sportvergnügen ermöglichen.