Sparpläne Rottweiler Stadtteile fürchten um Bürgernähe

Und das, obwohl die Mitarbeiterinnen mit der Bearbeitung der unterschiedlichsten Bürgerbelange und Verwaltungsaufgaben voll ausgelastet seien, wie vor Ort betont wird. Ausweis-Beantragungen, Gebühren, Mitteilungsblatt, Vermietungen von gemeindeeigenen Räumlichkeiten, Bauplatzanfragen, Protokollführung in den Sitzungen und viele große und kleine Anliegen der Bürger, vom Gelben Sack bis zu einer Beschwerde über den Zustand einer Straße – das alles und einiges mehr werde vor Ort von den Mitarbeiterinnen abgewickelt. Jetzt aber soll deren Arbeitszeit eingedampft werden. 105.000 Euro an Einsparungen sind das Ziel. Unterm Strich, so die Rechnung der Kämmerei, sollen 1,9 Personalstellen wegfallen.

Corona reißt Finanzlöcher

Auf Nachfrage erklärt Fachbereichsleiter Herbert Walter, Herr über die städtischen Finanzen, dass der Vorschlag aus Beratungen der Haushaltsstrukturkommission resultiere. Hintergrund sei die aktuelle Finanzlage. Durch die Corona-Pandemie und entsprechende Steuereinbrüche müsse bereits jetzt für 2021/22 mit Fehlbeträgen von bis zu sieben Millionen Euro kalkuliert werden. Man habe in der Kommission nach Einsparpotenzial gesucht und jeden einzelnen Posten beleuchtet. Darunter auch die Ortschaftsverwaltungen.

Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, müsse geklärt werden, ob die "Aufgabenverteilung zwischen Gesamtverwaltung und Ortschaftsverwaltungen gestrafft und Doppelstrukturen vermieden" werden können. Eine Rolle spiele auch das "Onlinezugangsgesetz", das die Kommunen verpflichtet, bis zum Jahr 2022 bestimmte Verwaltungsleistungen digital anzubieten. Es gebe also für die Bürger die Möglichkeit, mehr Leistungen online zu erledigen oder sich, wie es schon jetzt oft der Fall sei, an das Bürgerbüro in Rottweil zu wenden, sagt Walter.

Bislang großzügig

Die wichtige Botschaft ist für Herbert Walter, dass die Bürgernähe weiter gewährleistet sei. "Jede Ortschaftsverwaltung bleibt erhalten", betont er. Die Öffnungszeiten seien bislang teils großzügig gestaltet und könnten deshalb verkürzt werden.

Was den Stellenbedarf angeht, so habe man für die Berechnung den Stellenschlüssel der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zugrunde gelegt. Derzeit sind für die insgesamt 5590 Einwohner in den Stadtteilen 3,15 Stellen im Stellenplan enthalten, das sind 0,56 "Vollzeitäquivalente" (VZÄ) pro 1000 Einwohner. Die Öffnungszeiten betragen insgesamt 52,75 Stunden pro Woche (16,75 Stunden pro VZÄ). Der von der Gemeindeprüfungsanstalt erhobene Durchschnittswert für die personelle Ausstattung der Ortschaftsverwaltungen liegt bei nur 0,14 VZÄ je 1000 Einwohner. Bei den Bürgerbüros wird von einem Mittelwert von 0,15 VZÄ pro 1000 Einwohner und von einem Verhältnis von zehn Öffnungsstunden pro VZÄ ausgegangen.

Soweit die Zahlengrundlage. Dennoch wollen die Ortsvorsteher die Sparpläne nicht so einfach hinnehmen, ist im Vorfeld zu hören – nicht zuletzt deshalb, weil sich die Ortschaften zunehmend auch mit der Reduzierung anderer Dienstleistungen wie beispielsweise eingeschränkter oder ganz wegfallender Banköffnungszeiten konfrontiert sehen.

Gravierender Einschnitt

"Das, was da geplant ist, ist ein gravierender Einschnitt. Und es ist nicht das, was man bei der Eingliederung der Gemeinden in Sachen Bürgernähe vereinbart hat", heißt es.

Nun liegt das Thema also der Reihe nach in den Ortschaftsräten auf dem Tisch. Am 25. November soll der Kultur-, Sozial-, und Verwaltungsausschuss des Gemeinderats darüber beraten. Man hoffe, so ist zu vernehmen, dass sich dieser dann nicht gegen deutliche Signale aus den Stadtteilen ausspricht.