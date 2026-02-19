Sparpläne: Mehr Erstorientierungskurse geplant – Streit um Kürzungen

Das Innenministerium spart bei Integrationskursen, dafür soll es ab Herbst mehr Erstorientierungskurse geben. Was ein Integrationskurs kostet und warum aus den Ländern Protest kommt.
Berlin - Die geplanten Kürzungen des Bundes bei den Integrationskursen stoßen auf vehemente Kritik, vor allem aus den Ländern. Ab November soll es zwar mehr sogenannte Erstorientierungskurse für Asylbewerber geben. Die sind kürzer und dadurch auch preiswerter. Doch die Debatte über den Umfang von Bildungsangeboten für Zuwanderer, in denen die deutsche Sprache und Wissen über Deutschland vermittelt wird, dürfte damit nicht beendet sein.