Sparmaßnahmen der Stadt: Lahrer Wohlfahrtsverbände warnen vor Kürzungen bei Kitas

1 Sozialverbände warnen, dass Sparmaßnahmen bald auch die Kleinsten treffen könnten. Foto: Anspach

Die Sparzwänge der Stadt machen auch vor den Kindergärten nicht Halt: Reduzierte Öffnungszeiten ab 2025 stehen im Raum. Lahrer Sozialverbände warnen vor möglichen Folgen.









Die angespannte Haushaltslage der Stadt Lahr und damit verbundene Sparmaßnahmen könnte ab dem kommenden Jahr auch die Kleinsten treffen. Die Verwaltung verzichtete zwar darauf, die pauschalen Kürzungen von zwölf Prozent in vollem Umfang auf den Kita-Bereich anzuwenden und beließ es bei sechs Prozent Einsparungen (wir berichteten). Dennoch drohen weitreichende Konsequenzen: Für das Kita-Jahr 2025/26 „muss im Lichte der anstehenden Finanzentwicklung Anfang des Jahres über Einschränkungen oder Einstellung des Ganztagsbetriebes und der Mittagsverpflegung neu diskutiert werden“, kündigt die Stadt Lahr in ihrer Liste der pauschalen Kürzungen an.