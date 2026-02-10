Sparmaßnahmen angesagt: Meißenheim beschließt die Erhöhung von zwei Steuern

Der Gemeinderat hat im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen eine Anhebung der Vergnügungs- und der Gewerbesteuer beschlossen, da die Ausgaben die Einnahmen übersteigen.
Die Stimmung bei der Gemeinderatsitzung am Montag war angespannt. Der Haushalt 2026 ist erneut von Kostensteigerungen in fast allen Bereichen geprägt. Rund 1,3 Millionen Euro Defizit weist der Kernhaushalt auf. Bürgermeister Bodo Lange stimmte die Gemeinderatsmitglieder und Bürger auf schwere Zeiten ein: „Die Finanzlage sieht schlecht aus, es tut weh. Wir müssen schauen, wo wir überall sparen und wie wir Einnahmen generieren können.“