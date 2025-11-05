Sparkurs in Kandern: Gebühren für die Kinderbetreuung steigen deutlich an

Kandern muss sparen, auch bei der städtischen Kinderbetreuung: Der Verwaltungsausschuss empfiehlt daher eine stärkere finanzielle Einbindung der Eltern.
Viele Jahre habe die Stadt Kandern mit Zustimmung des Gemeinderates in die Kinderbetreuung investiert, führte Bürgermeisterin Simone Penner in das Thema ein. Die Stadt leistete sich in seinen drei Einrichtungen vergleichsweise kleine Gruppen von maximal 20 Kindern pro Gruppe. Noch dazu leistete man sich pro Kindertageseinrichtung eine zusätzliche Fachkraft. Entsprechend bilanzierte Hauptamtsleiterin Jasmin Winz: „Wir sind sehr zufrieden mit der Betreuungsqualität.“ Aber: Dabei hielt die Stadt den sogenannten Kostendeckungsgrad – den finanziellen Anteil der Eltern – lange niedrig. Bis jetzt. Der Elternanteil der Betreuungskosten müsse erhöht werden, so die Verwaltung.