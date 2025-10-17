Sparkurs in Eutingen: Mieterhöhung um 200 Prozent trifft Musikkapelle hart

Der vom Gemeinderat in Eutingen vorgeschlagene Sparplan bittet auch Vereine ordentlich zur Kasse. Ein Beispiel ist die Musikkapelle.
Der Gemeinderat Eutingen schlägt in seinem Konsolidierungskonzept eine Verdreifachung des Nutzungsentgelts für exklusiv genutzte Räume vor. In dem Konzept heißt es: „Derzeit wird im Gemeindegebiet von neun Vereinen ein Nutzungsentgelt für exklusiv genutzte Räume erhoben. Pro Jahr beläuft sich die Nutzungsgebühr derzeit auf 500 Euro inklusive Verbrauch von Wasser, Strom, Heizung.“ Durch die Erhöhung verspricht sich der Gemeinderat ein Einnahmepotenzial von 8000 Euro pro Jahr.