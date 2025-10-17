Sparkurs in Eutingen: Mieterhöhung um 200 Prozent trifft Musikkapelle hart

Der vom Gemeinderat in Eutingen vorgeschlagene Sparplan bittet auch Vereine ordentlich zur Kasse. Ein Beispiel ist die Musikkapelle.

Der Gemeinderat Eutingen schlägt in seinem Konsolidierungskonzept eine Verdreifachung des Nutzungsentgelts für exklusiv genutzte Räume vor. In dem Konzept heißt es: „Derzeit wird im Gemeindegebiet von neun Vereinen ein Nutzungsentgelt für exklusiv genutzte Räume erhoben. Pro Jahr beläuft sich die Nutzungsgebühr derzeit auf 500 Euro inklusive Verbrauch von Wasser, Strom, Heizung.“ Durch die Erhöhung verspricht sich der Gemeinderat ein Einnahmepotenzial von 8000 Euro pro Jahr.

Unter anderem von der Erhöhung des Nutzungsentgelts für Räume betroffen ist die Musikkapelle Eutingen. Florian Weingärtner von der Musikkapelle Eutingen sagt: „Wir verstehen die Notwendigkeit der Sparmaßnahmen und können nachvollziehen, dass die bisher sehr großzügige Förderung nicht beibehalten werden kann.“ Doch er macht auch auf die Schwierigkeiten für den Verein aufmerksam: Vor allem die Mieterhöhung um 200 Prozent auf die vom Verein genutzten Räume sei für den Verein eine sehr große Belastung. Die Musikkapelle kalkuliere mit einem Wegfall von jährlichen Förderungen in Höhe von circa 1500 Euro, bestehend aus 500 Euro an allgemeiner Förderung und 1000 Euro Mehrbelastung durch die Mieterhöhung.

Mitgliedsbeiträge könnten steigen

Wie der Verein den Ausfall der Förderungen kompensieren wird, sei noch nicht sicher. „Aber wir werden womöglich die Mitgliedsbeiträge erhöhen müssen. Andere Alternativen bleiben kaum“, sagt Weingärtner. Für den Sparplan der Gemeinde würde sich die Musikkapelle eine geringere Erhöhung der Miete wünschen. „Diese trifft nur sehr wenige Vereine, diese dann dafür aber umso härter“, sagt Weingärtner.

Über das „Konsolidierungskonzept 2025“ – einen großen Sparplan, der außer den Vereinen unter anderem auch Kitas und die Grundschule betrifft – stimmt der Eutinger Gemeinderat am Donnerstag, 23. Oktober, ab 18 Uhr in der Korntalhalle in Göttelfingen ab.