Sparks in Schopfheim: 22-Jährige macht sich mit eigenem Laden selbstständig
1
Inhaberin Eileen Roser freut sich auf die Neueröffnung. Foto: Anja Bertsch

Wo bisher Zeitschriften und Zigaretten über den Tresen gingen, ist künftig ganz anderes im Angebot: Am Freitag eröffnet an der Kreuzung Hebel-/Wehrerstraße das „Sparks“.

Ob ganz früher als „Bühler Mäxle“ oder bis vor fast genau einem Jahr als Tabakladen Sutter: Seit Schopfheimer Menschengedenken ist die krustelige Enge mit Waren und Zeugs bis unters Dach und noch in jedem Winkel eins der Hauptmerkmale des Mini-Ladenlokals an der Kreuzung Hebel-/Wehrerstraße. Unter der neuen Inhaberin Eileen Roser ändert sich das nun grundlegend: Fast schon geräumig, in jedem Fall aufgeräumt und licht empfängt das Geschäft seine Besucher ab dem heutigen Freitag. Auf hellen, bodenfreien Regalen, in zierlichen Aufstellern und entlang der Wände präsentiert die neue Inhaberin wertigen Modeschmuck und ausgewählte Artikel wie die Popcorn-Spezialität „Knalle“ aus Berlin.

 

Wertiger Modeschmuck

Die 22-Jährige stammt aus Schopfheim, hat zuletzt in Freiburg gelebt. Die Idee, sich selbstständig zu machen, begleite sie schon länger, erzählt Roser im Gespräch mit unserer Zeitung. Geleitet auch durch ihr eigenes Interesse an Mode und Styling sei ihr in Schopfheim die Leerstelle zwischen billigem Modeschmuck und hochpreisigen Juweliersware aufgefallen – eine Lücke, die sie auf ihren etwa 30 Quadratmetern in der Innenstadt künftig füllen will. Der Hinweis auf die gute Qualität ihres Schmuckangebotes ist Roser ein besonderes Anliegen. Passend dazu hat sie auch den Namen Sparks – zu Deutsch in etwa „Funken“ gewählt.

Flankiert werden soll der Schmuck durch wechselnde Nettigkeiten – Geschenkartikel, Papeteriewaren oder, jetzt gerade passend zur Jahreszeit, besondere Weihnachts-Leckereien.

Glücksrad und Geschenke

Etwa sechs Wochen lang hat die neue Inhaberin das kleine Ladenlokal mit Unterstützung von Familie und Freunden gründlich renoviert. Am heutigen Freitag nun, pünktlich zum Lichterfest, öffnet das „Sparks“ seine Pforten und lockt zum Auftakt mit Glücksrad, Geschenken und Schmuckautomat.

 