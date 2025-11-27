Sparks in Schopfheim: 22-Jährige macht sich mit eigenem Laden selbstständig

1 Inhaberin Eileen Roser freut sich auf die Neueröffnung. Foto: Anja Bertsch Wo bisher Zeitschriften und Zigaretten über den Tresen gingen, ist künftig ganz anderes im Angebot: Am Freitag eröffnet an der Kreuzung Hebel-/Wehrerstraße das „Sparks“.







Ob ganz früher als „Bühler Mäxle“ oder bis vor fast genau einem Jahr als Tabakladen Sutter: Seit Schopfheimer Menschengedenken ist die krustelige Enge mit Waren und Zeugs bis unters Dach und noch in jedem Winkel eins der Hauptmerkmale des Mini-Ladenlokals an der Kreuzung Hebel-/Wehrerstraße. Unter der neuen Inhaberin Eileen Roser ändert sich das nun grundlegend: Fast schon geräumig, in jedem Fall aufgeräumt und licht empfängt das Geschäft seine Besucher ab dem heutigen Freitag. Auf hellen, bodenfreien Regalen, in zierlichen Aufstellern und entlang der Wände präsentiert die neue Inhaberin wertigen Modeschmuck und ausgewählte Artikel wie die Popcorn-Spezialität „Knalle“ aus Berlin.