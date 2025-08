Drei Mal im Jahr übergeben die Sparkassenstiftungen „Stiftung Mensch“ und „Stiftung Kunst, Bildung und Kultur“ gesammelt ihre Spendensummen. Die Vertreter von 50 Vereinen und Projekten aus dem Zollernalbkreis erhielten jüngst Spenden von insgesamt 56 045 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung.

Überreicht hat die Spendenschecks diesmal Wolfgang Stahl, der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, gemeinsam mit den Stiftungsvorsitzenden Lisa Fontanive und Jürgen Merz. „Es ist beeindruckend, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich aktiv für ihre Mitmenschen einsetzen und ehrenamtliches Engagement zeigen“, sagte Stahl angesichts der Bandbreite der Ideen.

Hunderte Projekte seit Gründung der Stiftungen kreisweit gefördert

Es wurde eine Vielzahl an Projekten gefördert, die das Für- und Miteinander stärken sowie das von Stahl erwähnte Engagement unterstützen sollen: Von der Anschaffung neuer Instrumente für den Blasmusik-Kreisverband Zollernalb, über neue Spielfahrzeuge für den Kindergarten Schmidikus in Balingen oder die Unterstützung eines Inklusions-Fachtages des Vereins DownTown Hechingen bis zu den Erlebnispädagogischen Tagen des Gymnasiums Ebingen.

Seit der Gründung der „Stiftung Mensch“ im Jahr 2003 wurden 991 Anträge bewilligt und rund 1,7 Millionen Euro ausgeschüttet. Bei der im Jahr 2011 gegründeten„Stiftung Kunst, Bildung und Kultur“ waren es bisher mit 614 Anträgen exakt 869 885 Euro.

Die geförderten Projekte im Detail

Folgende Empfänger erhielten Spenden aus der „Stiftung Mensch“:

DRK Ortsverein Geislingen: Medizinisches Gerät zur Verbesserung der prähospitalen Versorgung; DRK-Wasserwacht: Beleuchtungssätze für Einsätze in der Nacht; TSV Obernheim: Aufblasbare Kinderfußballplätze; Evangelisches Jugendwerk, Bezirk Balingen: Familienfreizeit im Feriendorf Tieringen; DLRG Bezirk Zollernalb: Beschaffung eines gebrauchten Einsatzfahrzeugs; Feuervogel Zollernalbkreis e.V.: Erwerb von Materialkisten; Sozialstation St. Vinzenz, Albstadt: Trauerbegleitung für Angehörige nach Suizid; Kindergarten St. Josef-Anton, Haigerloch-Owingen: Sinnesraum für Kindergartenkinder; Domiziel Sozialkaufhaus: Ersatzbeschaffung für Fuhrpark; Kindergarten Gänsbach, Albstadt: Mobile Wasserbaustelle; Der Kinderschutzbund, Balingen: KinderKleiderLaden; Katholischer Kindergarten Edith Stein, Balingen: Gestaltung Außenbereich; Katholischer Kindergarten St. Clemens, Haigerloch-Gruol: Maßnahmenpaket für den Außenbereich; Ignaz-Demeter-Grundschule, Albstadt-Lautlingen: Spiel- und Gerätehäuschen im Schulhof; Kreisseniorenrat Zollernalb e.V.: Weltseniorentag; Süddeutsche Gemeinschaft Zollernalb: Anschaffung eines LKW-Anhängers; Kinder- und Jugendbüro Grosselfingen: Einrichtung eines Bewegungsraums; Wildgehege e.V. Meßstetten: Sanierung des Daches vom Wildgehege; Kinderstube Balingen e.V.: Vereinswiese in Endingen; VdK-Kreisverband Zollernalb: Beratung hilfsbedürftiger Mitglieder; DRK Ortsverein Bitz, Drohnengruppe: Beschaffung Notfallrucksack und Reanimationspuppe; Ökumenische Hospizgruppe im Zollernalbkreis: Fachtag Trauer; AK Asyl Hechingen: Warentauschtag; DownTown Hechingen e.V.: Fachtag „UK.INKLUSIV.“; Betreuungsverein Lebenshilfe Zollernalb e.V., Bisingen: Kauf eines behindertengerechten E-Fahrzeuges; Städtischer Kindergarten Wieslesweg, Albstadt: Spiel- und Buchverleih; Evangelische Kita Schmidikus Balingen: Anschaffung neuer Spielfahrzeuge; Förderverein Stetten u.H. bewegt e.V.: Ferienprogramm in Burladingen-Stetten u.H.

Diese Projekte erhielten Unterstützung durch die „Stiftung Kunst, Bildung und Kultur“:

Vinzentinische Ersthelfer, Albstadt: Vinz Knüpfkissen sowie Vinz Dreh- und Mundorgel; Realschule Bisingen: Studienfahrt nach London; Förderverein Städtepartnerschaft Burladingen e.V.: Kunst- und Kulturwochenende in der Partnerstadt Le Plessis-Trévise; Happy Quilting Ladies e.V., Albstadt: Herzkissen, Frühchen-Jäckchen; Jugendmusikschule Zollernalb: Grundschulsingtag Balingen; K3 Winterlingen e.V.: Kulissen und Ausstattung; Süddeutsche Gemeinschaft Zollernalb: Faschings-Alternativ-Tage; Blasmusik-Kreisverband Zollernalb e.V.: Neuanschaffung Perkussions-Instrumente; Bienen machen Schule / Mellifera e.V.: Bienen-Erlebnistage für Grundschulkinder; Förderverein Gymnasium Hechingen e.V.: Interkulturelle Reise in die USA; Gymnasium Hechingen: Aktivwoche Gymnasium Hechingen; Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Albstadt-Truchtelfingen: 100-jähriges Jubiläum; Akkordeon-Orchester Balingen e.V.: Teilnahme am World Music Festival 2025; Musikverein Albstadt-Onstmettingen: Albcherry – Gemeinschaftskonzert mit Musikern der Partnerstadt Chambery; Schmeia-Hexa Straßberg e.V.: Neuanschaffung Gardetanzkostüme; Städtisches Orchester Albstadt, Stadtkapelle Tailfingen, Musikverein Onstmettingen: Winds of Albstadt – Jubiläumskonzert der drei großen Blasorchester Albstadts; Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen: Demokratiebildung trifft auf Unterhaltung: Besuch der Veranstaltung „Alfons – jetzt noch Deutscherer“; Musikverein Stadtkapelle Rosenfeld: Neue Uniformen; Schulförderverein der Wilhelm-Hauff-Schule, Albstadt: Anschaffung neuer Mountainbikes; Förderverein der Lochenschule Balingen-Weilstetten: Jahresausflug der Grundschule ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck; Gymnasium Ebingen: Erlebnispädagogische Tage.