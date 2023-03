Wer will schon Geschäft mit einem Jammerer machen?

2 Sparkassen-Präsident Peter Schneider (l.) im Gespräch mit Constantin Blaß. Foto: Ralf Graner

Peter Schneider ist Präsident des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg. Was sagt er zum Gendern, zum Einsatz von Bargeld und Automatensprengungen? Ein Interview.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit dem 1. Mai 2006 ist der gebürtige Riedlinger (Biberach) Peter Schneider Präsident des Sparkassenverbandes in Baden-Württemberg. Im kommenden Jahr wird er Ende April 2024 nach 18 Jahren an der Spitze in Ruhestand gehen.