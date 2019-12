Sparkassen Indoor Cup TSG Balingen gewinnt großen Budenzauber

Halbfinale

TSG Balingen U23 gegen TSV Trillfingen 0:4. Sehr präsente und laufstarke Trillfinger nutzen die Gunst der Stunde und gingen gegen die U23 der TSG mit 1:0 in Führung. Per Zehnmeter erhöhte Dennis Söll auf 2:0, da nur noch 5:30 Minuten auf der Uhr waren. Die Entscheidung waren das 3:0 und 4:0 für die abgezocktere Mannschaft in der Schlussphase.

FC 07 Albstadt gegen TSG Balingen 3:4. Albstadt begann gut, doch Balingen schlug technisch stark durch Kaan Akkaya zum 1:0 zu. Das 2:0 war der Cleverness von Lukas Foelsch geschuldet. Doch der FC 07 Albstadt erzielte postwendend den Anschlußtreffer. Daniel Seemann stellte den alten Abstand wieder her. Kaan Akkaya gelang mit einem Kunstschuss über den Torhüter das 4:1. Wieder verkürzte die Eberhart-Elf zum 2:4, zum 3:4. Doch nur noch 80 Sekunden waren auf der Uhr verblieben. Die Zeit tickte erbarmungslos herunter.

Viertelfinale

FC Holzhausen gegen FC 07 Albstadt 2:3. Der Auftakt zu den K.o.-Spielen hatte es gleich in sich. Im Duell der beiden Landesliga-Tabellenführer lag zunächst Holzhausen mit 1:0 und 2:1 in Front. Albstadt war zunächst etwas passiv, schlug dann aber eiskalt zurück. Mit der Schlusssirene netzte Akin Aktepe zum Sieg für die Albstädter ein.

TSG Balingen II gegen Sportfreunde Bitz 5:1. Die Überraschungsmannschaft des Turnier waren die Sportfreunde Bitz. Gegen die U23 der TSG Balingen geriet der Außenseiter früh mit 0:1 in Rückstand. Die TSG-Talente machten in der Folge das Spiel. In der Schlussphase machten die Gastgeber gegen in Unterzahl agierende Bitzer mit dem 2:0, 3:0, 4:0 und 5:0 alles klar. Bitz gelang aber noch der Ehrentreffer.

Calcio Leinfelden-Echterdingen gegen TSV Trillfingen 2:4. Spielertrainer Dennis Söll weckte mit einem schönen Tor die Hoffnungen der Haigerlocher auf den Einzug ins Halbfinale. Per Picke erhöhte Trillfingen auf 2:0. Die Sensation lag spätestens mit dem 3:0 in der Luft. Calcio verkürzte auf 1:3, doch eine sehenswerte Kombination zum 4:1 brachte die Entscheidung. Calcio verkürzte nur noch zum Endstand von 2:4.

TSG Balingen gegen SV Erlaheim 6:1. Das letzte Viertelfinale war eine klare Sache für den Regionalligisten. Der SV Erlaheim verabschiedete sich aber mit Anstand und einem Treffer gegen den Titelverteidiger aus dem Turnier.