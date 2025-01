1 Der FV Löchgau (mit blauen Hemdchen) – hier im Duell mit der TSG Balingen – siegte beim Sparkassen-Indoor-Cup. Foto: Kara

Die TSG Balingen richtete im Rahmen des Sparkassen-Indoor-Cups zwei D-Jugend-Turniere aus.









Analog zum Format bei den Herren wurde in diesem Jahr bei den D-Junioren gespielt. So gab es am 27. Dezember ein Vorturnier in der Sparkassen-Arena. TSG-Jugendkoordinator Florian Barth erklärt: „Dieses war auch mit vielen regionalen Mannschaften besetzt.“