Sparkassen-Indoor-Cup 2025: So lief der erste Tag beim Budenzauber der TSG Balingen

Die 29. Auflage des Sparkassen-Indoor-Cups ist eröffnet: Zum Auftakt sahen die Zuschauer viele Tore und fast ausschließlich Favoritensiege. Alle Bezirksligisten sind am Samstag dabei.
Bitterkalt war es am 2. Weihnachtsfeiertag, dafür ging es in der Mey-Generalbau-Arena heiß her. 16 Teams waren am ersten Tag des Sparkassen-Indoor-Cups im Einsatz und zeigten den Zuschauern Tore ohne Ende. Vier Tore pro Partie waren bis auf wenige Ausnahmen das Minimum, mehrmals gab es doppelt so viele Treffer in den zwölf Minuten Spielzeit. Luca Konstanzer vom SV Rangendingen war nach 90 Sekunden der erste Torschütze des Turniers.