Sparkassen-Indoor-Cup 2025: So lief der erste Tag beim Budenzauber der TSG Balingen

Die 29. Auflage des Sparkassen-Indoor-Cups ist eröffnet: Zum Auftakt sahen die Zuschauer viele Tore und fast ausschließlich Favoritensiege. Alle Bezirksligisten sind am Samstag dabei.

Bitterkalt war es am 2. Weihnachtsfeiertag, dafür ging es in der Mey-Generalbau-Arena heiß her. 16 Teams waren am ersten Tag des Sparkassen-Indoor-Cups im Einsatz und zeigten den Zuschauern Tore ohne Ende. Vier Tore pro Partie waren bis auf wenige Ausnahmen das Minimum, mehrmals gab es doppelt so viele Treffer in den zwölf Minuten Spielzeit. Luca Konstanzer vom SV Rangendingen war nach 90 Sekunden der erste Torschütze des Turniers.

Gruppe A: Der SV Rangendingen wurde nach Siegen gegen Rot-Weiß Ebingen (4:1), die U19 des FC 07 Albstadt (5:3) und die SGM Heuberg (7:0) souverän Gruppensieger. Alexander Esslinger, der nach der Trennung von Björn Straub nun offiziell Cheftrainer ist, war noch nicht vor Ort.

Ein Erfolgserlebnis

Die Entscheidung über den 2. Platz, welcher ebenfalls das Weiterkommen bedeutet, fiel im Duell zwischen RW Ebingen und der Albstädter A-Jugend. Die jungen 07er benötigten aufgrund des Torverhältnisses einen Sieg, es blieb aber ganz untypisch für die Halle bei einem 0:0. Kevin Schopfer, Kommandogeber der Ebinger, meinte: „Wir hatten genug Chancen und hätten 3:0 oder 4:0 gewinnen müssen. Wir schauen mal, wie es am Samstag für uns weitergeht.“

Nach der verkorksten Halbserie mit nur einem Punkt in der Bezirksliga war er aber froh um das Erfolgserlebnis seiner Mannschaft. „Es freut mich, dass die Jungs sich belohnt haben. Sie haben in der Kabine selbst gesagt, dass es Spaß gemacht hat, das ist das Wichtigste. Außerdem ist wichtig, dass sich kein Spieler in unserem nicht allzu großen Kader verletzt.“ Schopfer wird die Mannschaft auch 2026 coachen und sagt: „Wir haben Lehrgeld gezahlt, aber werden im neuen Jahr kein Spiel kampflos aufgeben. Alle sind bereit.“

Premiere für Lukas Foelsch

Gruppe B: Hier setzte sich unter anderem der TSV Frommern durch. Nur im letzten Gruppenspiel gegen den FC 07 Albstadt II musste man beim 1:3 überraschend Federn lassen. Für Spielertrainer Lukas Foelsch, der im Vorjahr mit dem FC Holzhausen Turniersieger wurde, ist der Indoor-Cup immer etwas Besonderes.

Er erklärte: „Für mich wird es eine Premiere beim ’Kleinen Turnier’ zu spielen, mit Balingen und Holzhausen waren wir ja immer schon qualifiziert. Wir wollen natürlich versuchen ein Wörtchen mitzureden, dafür müssen wir am Samstag aber das Niveau vom 2. Gruppenspiel zeigen.“

FCP ebenfalls weiter

Ebenfalls weiter ist der FC Pfeffingen, der am Ende in Unterzahl das 2:1 gegen Sickingen ins Ziel brachte. Der FC 07 Albstadt II ist damit trotz sechs Zählern ausgeschieden.

Gruppe C: Auch in dieser Gruppe schaffte das klassenhöchste Team das Weiterkommen. Der TSV Ofterdingen (Bezirksliga Alb) gewann akke Partien, unter anderem mit 5:4 beim spektakulärsten Spiel des Abends gegen die SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim. Diese kämpften im letzten Spiel gegen Frittlingen/Wilfingen ums Weiterkommen, unterlagen aber 0:5. Der TSV Stetten-Hechingen blieb punktlos.

Dotternhausen dominiert

Gruppe D: 6:1, 4:1 und 11:0 – der SV Dotternhausen war in seinen Spielen torhungrig und zeigte mit dem offensivfreudigen Torhüter Julian Oberle schönen Hallenfußball. Mit dem Team von Matthias Mauz dürfte auch am Samstag zu rechnen sein, man zählt zu den Favoriten des „Kleinen Turniers“. Die Zweitvertretung aus Rosenfeld/Isingen/Brittheim schied punktlos aus.

Bis zum Ende um das Weiterkommen kämpften der VfB Bodelshausen und SSC Donaueschingen. Donaueschingen siegte am Ende 4:2 und wird so am Samstag wieder dabei sein.