Sparkasse Wolfach: So sieht die Bilanz für 2025 aus

Die Sparkasse Wolfach stellte an ihrem frisch renovierten Stammsitz für 2025 ein positives Ergebnis vor. Kunden konzentrieren sich auf ihre Liquidität.
„Im Rahmen der konjunkturellen Bedingungen war das gar nicht so einfach“, blickte Axel Fahner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, am Dienstag bei der Bilanzvorstellung auf 2025. Der Konsum sinke, größere Investitionen würden zurückgehalten. „Aus unserer Sicht war es trotzdem ein erfolgreiches Jahr.“ Die Sparkasse habe „ein sehr solides Betriebsergebnis erwirtschaftet“. Die Planungen seien weitgehend aufgegangen – in Teilen, etwa beim Kreditgeschäft, sogar deutlich übertroffen worden. Unterm Strich mündete das in einem dem Eigenkapital zufließenden Jahresüberschuss von 1,3 Millionen Euro, 300.000 Euro mehr als im Geschäftsjahr 2024. Die Bilanzsumme liegt mit 727 Millionen Euro im Vorjahresvergleich leicht im Minus. Das aber resultiere aus nicht verlängerten Eigenanlagen.