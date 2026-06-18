Sparkasse Wolfach: So sieht die Bilanz für 2025 aus

„Im Rahmen der konjunkturellen Bedingungen war das gar nicht so einfach“, blickte Axel Fahner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, am Dienstag bei der Bilanzvorstellung auf 2025. Der Konsum sinke, größere Investitionen würden zurückgehalten. „Aus unserer Sicht war es trotzdem ein erfolgreiches Jahr.“ Die Sparkasse habe „ein sehr solides Betriebsergebnis erwirtschaftet“. Die Planungen seien weitgehend aufgegangen – in Teilen, etwa beim Kreditgeschäft, sogar deutlich übertroffen worden. Unterm Strich mündete das in einem dem Eigenkapital zufließenden Jahresüberschuss von 1,3 Millionen Euro, 300.000 Euro mehr als im Geschäftsjahr 2024. Die Bilanzsumme liegt mit 727 Millionen Euro im Vorjahresvergleich leicht im Minus. Das aber resultiere aus nicht verlängerten Eigenanlagen.

„Wir haben gesagt: Wir geben das Geld lieber ins Kreditgeschäft“, so Fahner. Das betreute Kundenvolumen stieg 2025 um 101,3 Millionen Euro (6,5 Prozent) auf 1,67 Milliarden Euro. „Da merkt man, dass unsere Kunden nach wie vor Gelder zum Anlegen haben.“ Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Alexander Thau sah darin den Beleg der konjunkturbedingten Konsumzurückhaltung: „Es ist eher so, dass man spart, als dass man es ausgibt. Zumindest in unserem Kundenkreis.“

Jahresüberschuss stieg insgesamt an

Im Vorjahr lag der Zuwachs bei 9,1 Millionen Euro. Favorit bei den privaten Anlegern seien Sparpläne. Das Wertpapiergeschäft legte damit um 17,1 Millionen Euro (8,9 Prozent) zu. Im Gegenzug ließen die bilanzwirksamen Anlagen im Privatbereich nach. Bei den Geschäfts- und Kommunalkunden war die Entwicklung genau entgegengesetzt: „Da heißt es eher: Liquidität ist Trumpf.“ Darum kletterten die bilanzwirksamen Anlagen im gewerblichen Bereich um 32,6 Millionen Euro, bevorzugt in Tages- und Festgeld. Das Kreditgeschäft legte um 15,4 Millionen Euro (drei Prozent) zu. Insgesamt wurden 63,3 Millionen Euro an Darlehen zugesagt, 41,8 Millionen Euro davon im Bereich privater Wohnungsbau. „Das ist für uns gewaltig in den letzten Jahren“, freute sich Fahner über die Entwicklung. „Nach wie vor wird im privaten Wohnungsbau investiert.“

Der Fokus liege dabei aber klar auf Sanierungen, Anbauten und Verdichtung im Bestand. „Das klassische Einfamilienhaus auf der grünen Wiese – das ist schwierig.“ Bezogen aufs Geschäftsgebiet Wolfach, Oberes Kinzigtal und Wolftal, sei die Sparkasse weiter Marktführer. „In der Position fühlen wir uns auch nicht unwohl“, betonte Fahner. Aller Voraussicht nach werde man die auch im laufenden Jahr halten. „Wir wissen nicht, was kommt“, betonte Thau. Bislang aber entwickle sich das laufende Jahr auf ähnlichem Niveau wie 2025.

Neues Servicecenter geht an den Start

„Wir bleiben bei unserer Strategie: Wir wollen in allen Gemeinden und Städten in unserem Geschäftsgebiet vertreten bleiben“, betonte Axel Fahner. Zum 1. Juli start ein neues Kundenservicecenter am Stammsitz in Wolfach: Ein vierköpfiges Team soll montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr telefonisch parat stehen. Rund 30.000 Anrufe gebe es im Jahr. Mit dem neuen Servicecenter stocke man die Erreichbarkeit um täglich zwei Stunden auf. „Das ist schon ein deutlicher Mehrwert, den wir damit schaffen“, sagte Alexander Thau. „Wir haben das letzte Jahr kräftig investiert, im hohen sechsstelligen Bereich“, blickte Thau auf die inzwischen weitgehend abgeschlossene energetische Sanierung der Zentrale zurück. „Das ist ein klares Zeichen für den Standort Wolfach gewesen.“ Markanteste Änderung neben der roten Fassadenfarbe: Photovoltaik auf dem Dach samt Speicher im Keller.

90 Mitarbeiter zählt die Sparkasse aktuell. 50 Prozent der Führungskräfte seien Frauen. „Auch in Teilzeit.“ Da sei Wolfach deutlich weiter als andere Sparkassen im Land.

Bilanz in Zahlen

Bilanzsumme: 727 Millionen Euro; Betreutes Kundengeschäftsvolumen: 1,67 Milliarden; Bilanzwirksame Kundeneinlagen: 487 Millionen; Kundenkreditgeschäft: 529 Millionen; Jahresüberschuss: 1,3 Millionen Euro.