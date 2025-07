1 Thorsten Frei, Kanzleramtschef und CDU-Bundestagsabgeordneter der Region. Foto: Götz/MediaProd Im Sparkassenforum spricht Thorsten Frei über Wirtschaftspläne und verrät, wie viel Schlaf sein Job zulässt.







Am Mittwochabend herrscht Aufregung in der Berliner Journalistenblase – auch in Donaueschingen kommt etwas davon an. Dort nämlich, statt in Berlin, weilt der Kanzleramtschef Thorsten Frei an diesem Abend.